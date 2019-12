Gardaland Magic Winter – Si accendono le luci di Natale | al Water Park un albero con

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sabato 7 dicembre 2019 siledi. In attesa dell’apertura di LEGOLAND®verrà allestito undiinteramente realizzato con mattoncini LEGO® E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di, l’evento invernale didivenuto ormai un’amata tradizione. A partire da sabato 7 dicembre torneranno ad accendersi ledelnel Parco dove, tra addobbi a tema ed emozionanti show, gli Ospiti potranno entrare nel vivo delle festività senza mai rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle principali attrazioni, fruibili così anche nel periodo invernale. In occasione die in attesa dell’apertura di LEGOLAND®– grande novità del 2020 – verrà allestito un grandediinteramente realizzato in mattoncini LEGO®. Alta ben 4 metri, ...

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Sabato 7 dicembre 2019 si accendono le luci di Gardaland Magic - GPFP_Live : ?? Pronti a fare il pieno di divertimento a Gardaland Magic Winter? Qual è la vostra attrazione preferita? ?? - Viaggixbambini : Al via sabato prossimo #gardalandmagicwinter, l'apertura invernale del parco divertimenti @gardaland. I #bambini po… -