Conte in Parlamento sul Mes | scontro con Salvini | “Lega sapeva” L’ex ministro | “Si

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Mes - gelo Conte - Di Maio : in Parlamento il giorno più lungo del premier : L'informativa urgente sul Fondo Salva Stati alle Camere del presidente del Consiglio Giuseppe Conte crea l'incidente...

Fondo salva-Stati - il discorso integrale di Conte alle Camere : “La posizione dell’Italia coerente con il mandato del Parlamento” : Informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle modifiche del Trattato sul meccanismo Europeo di Stabilità (Roma, lunedì 2 dicembre 2019) Indice: 1. – Premessa. 2. – Ricostruzione del negoziato e della interlocuzione con il Parlamento. 3. – Considerazioni finali. 1. – Premessa. Signor Presidente, gentili deputate e deputati, sono qui per rendere una tempestiva informativa sulle modifiche del ...

Ue : Conte - ‘dimostrerò che Parlamento sempre informato su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Sulla riforma del Mes e sulle altre proposte della Commissione europea in merito al completamento dell’Unione economica e monetaria, fin dall’avvio della mia prima esperienza di governo, il Parlamento italiano è stato sempre puntualmente e costantemente tenuto aggiornato, come di seguito dimostrerò”. Lo rivendica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio della sua ...

Fondo salva-Stati - Conte in Aula : “Parlamento tenuto sempre puntualmente e costantemente aggiornato” : “Sulla riforma del Mes e sulle altre proposte della Commissione europea in merito al completamento dell’Unione economica e monetaria, fin dall’avvio della mia prima esperienza di governo, il Parlamento italiano è stato sempre puntualmente e costantemente tenuto aggiornato“. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa urgente in Aula alla Camera sul Fondo Salva Stati. ...

Mes : duro botta risposta Conte-Salvini. Oggi in Parlamento lo scontro finale : Continua la polemica a distanza tra Salvini e Conte sul Mes. Oggi in Parlamento il faccia a faccia decisivo dopo le minacce di querele e di attacco alla Costituzione. Sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) la battaglia a suon di insulti, minacce e illazioni, si fa sempre più accesa. Prima di confrontarsi faccia a faccia […] L'articolo Mes: duro botta risposta Conte-Salvini. Oggi in Parlamento lo scontro finale proviene da ...

Mes - oggi il premier Conte riferisce in parlamento : ecco cosa può succedere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriverà in parlamento per tenere la sua informativa sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità – il Mes, infatti, è già in vigore: dal 2012. Inizierà dalla Camera dei Deputati, alle 13.00. Poi andrà in Senato, alle 15.30. In entrambi i casi non ci sarà un voto sul Contenuto dell’informativa urgente, ma sarà importante osservare il tenore degli interventi da parte dei diversi ...

Salva-Stati - passa la linea Conte-Gualtieri : “In Europa la riforma si discute insieme all’unione bancaria. E decide il Parlamento” : Un incontro di limature, di ricerca dei giusti pesi e contrappesi quello a Palazzo Chigi tra le forze di governo sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo Salva-Stati. Al meeting di domenica sera, conclusosi intorno a mezzanotte, erano presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione dei partiti, Di Maio (M5s), Franceschini (Pd) e Speranza (Leu), oltre ai ministri ...

Mes - domani Conte riferità in Parlamento : “Spazzeremo via tutte le fesserie che sono state dette” : Continuano le polemiche tra gli alleati di governo, il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico, sul Meccanismo europeo di stabilità, tanto che Giuseppe Conte ha indetto oggi un vertice di maggioranza a palazzo Chigi per cercare una sintesi. domani sarà invece in Parlamento per un'informativa sul fondo Salva-Stati. Nel frattempo proseguono anche gli attacchi da parte di Matteo Salvini, che accusa Conte di aver approvato una riforma che ...

Mes - Salvini : "Ruba ai poveri per dare ai ricchi". Conte : "Per me doveroso informare il Parlamento" : Matteo Salvini oggi è stato a Portoferraio e, ovviamente, ha parlato del suo argomento preferito per attaccare il governo in questi ultimi giorni, il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, spiegandolo la vicenda a modo suo:"Abbiamo dovuto usare le maniere un po' forti per dire agli italiani che qualcuno a dicembre voleva firmare a nome vostro un trattato che, per come è scritto, ruba ai poveri per dare ai ricchi, ovvero usa ...

Conte : informativa Parlamento doverosa : 18.36 "Nessuna battaglia in Parlamento. E' una informativa doverosa da parte del presidente del Consiglio che ogni volta che ha la possibilità d'informare,dialoga con i membri del Parlamento". Così Conte sull'incontro che lunedì avrà alla Camera per riferire sul Mes. Inaugurando lo stabilimento della Sisecam a Monte Sant'Angelo nel foggiano, ha sottolineato l'importanza di iniziative produttive di rilancio del territorio."Il sud deve ...

