Adolescenti in sovrappeso e cibo spazzatura | un problema sempre più diffuso

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Oltre un adolescente su dieci è ine due su dieci non fanno colazione nei giorni di scuola, ma in compenso bevono meno bibite zuccherate/gassate rispetto agli anni precedenti. Solo uno su dieci fa attività fisica quotidiana, e uno su quattro trascorre più di due ore al giorno in attività sedentarie. Due su dieci hanno sperimentato il binge drinking (più bevande alcoliche nella stessa occasione), quattro su dieci hanno avuto esperienze di gioco d’azzardo, uno su dieci ha fumato uno spinello. Meno di uno su dieci ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, un dato più basso rispetto a quello nazionale. Sono alcuni dei dati che emergono dai risultati del programma HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), che dal 1983 coinvolge 49 nazioni in Europa e Nord America. L’indagine, condotta ogni 4 anni, viene realizzata in collaborazione con l’Ufficio ...