LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA | dopo due prove

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:07 Nella madison maschile l’Italia schiera Stefano Moro e Michele Scartezzini. 10:00 Al termine della madison si disputerà la terza prova dell’omnium femminile e la finale del keirin femminile. 9:56 Prossima gara in programma la madison maschile. 9:51 Si conclude la tempo race con la vittoria della danese Leth che conquista 8 punti.duedell’omnium rimane in testa la portoghese Martins con 74 punti, la Barbieri nelle retrovie. 9:5022 giri la danese Leth conquista il quarto punto e si porta alle spalle della Joseph. 9:47 A metà gara l’atleta delle Barbados è davanti a tutte mentre l’italiana Barbieri non ha conquistato ancora nessun punto. 9:45 In corso la tempo race femminile, seconda prova dell’omnium.i primi 7 giri l’atleta delle Barbados Amber Joseph è in testa con 7 ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA: risultati 1° dicembre Italia a caccia di nuovi po… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA: risultati 1° dicembre Italia a caccia di nuovi po… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA: iniziate le gare della terza giornata -… -