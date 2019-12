La musica di Death Stranding e il modo in cui Kojima sceglie i brani per i propri giochi

eurogamer

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il creatore di Metal Gear Solid, Hideo, non ha mai nascosto il suo interesse per le altre forme d'intrattenimento, oltre ai video. In qualche intervento passato ha affermato di essere composto per il 70% di film e regolarmente esprime il suo amore per gruppili come i Chvrches, gli Apocalyptica o i Silent Poets. Quando si tratta di implementare lanelle sue opere, però, i suoi gusti diventano quasi esoterici.non fa eccezione. Se da una parte il finale del gioco viene accompagnato da una performance potente registrata dal summenzionato gruppo synth-pop Chvrches di Glasgow, dall'altra, gran parte dei momenti chiave vengono enfatizzati daidella band islandese Low Roar del musicista Ryan Karazija."Cerco sempre di connettermi agli attori, ai registi, agli autori, agli artisti e ai musicisti che amo", ha confessatoai microfoni di ...

maplewhite1912 : Death Stranding: il romanzo in due parti è disponibile in Giappone - pftcalum : RT @stvrbwy: chi ha stravolto il mondo della musica nel giro di tre gg?? si abel esatto reppin xo til death - stvrbwy : chi ha stravolto il mondo della musica nel giro di tre gg?? si abel esatto reppin xo til death -