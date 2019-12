Erika e la sua nuova vita Ma a Novi Ligure molti non dimenticano l’orrore compiuto

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Gabriele Laganà Il padre, nonostante tutto, è stato sempre vicino ad. Ma nel paesenon capiscono che possa aver perdonato la responsabile di un atroce massacro Si può perdonare una figlia che, per oscuri motivi, ha massacrato con 97 coltellate due innocenti, tra cui un bambino? La risposta sembra facile: è impossibile. Eppure, l’amore di un padre è più forte di tutto. Anche del disprezzo che umanamente si può verso quella ragazza, oggi una donna sposata, che la sera del 21 febbraio del 2001 insieme al suo fidanzato dell’epoca nella villetta dihaun crimine spietato ed agghiacciante, reso ancor più orrendo dal fatto che le vittime erano la mamma e suo fratello di appena 11 anni. Il papà “buono e misericordioso” è l'ingegner Francesco De Nardo, genitore di. Lui, nonostante tutto, è stato sempre al fianco della figlia. Anche quando la ...

Methamorphose29 : RT @m_dazzi: Oggi Don Mazzi ci ha informati che Erika De Nardo si è sposata e fa una vita serena. Erika nel 2001 uccise, assieme al fidanza… - Methamorphose29 : RT @StalkerAnsya: Vi spiego la vita: Érika De Nardo, con la complicità del suo fidanzatino Omar, uccise sua madre (con 40 coltellate) e su… - Methamorphose29 : RT @mikogat: Ma come fai a innamorarti e SPOSARE una come Erika De Nardo? Ok il perdono, ok la pietà umana, ok il reintegro nella società e… -