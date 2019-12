Disinnesco ordigno bellico a Torino | completate le operazione | gli evacuati possono

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Operazionicon successo a: è stata disinnescata la bomba d’aereo inglese, risalente alla II Guerra Mondiale, trovata durante gli scavi del teleriscaldamento nel centro città, all’incrocio tra via Nizza e via Valperga. I guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense hanno reso innocue le due spolette e l’è stato caricato con una ruspa su un camion. verrà trasportato portato in una cava di Cirié per il brillamento. Le persone evacuatedunque fare ritorno a casa. L'articolole, glitornare a casa Meteo Web.

c_appendino : Dal punto di controllo di largo Marconi, seguiamo le operazioni di disinnesco dell'ordigno rinvenuto in via Nizza.… - c_appendino : ?? Tra pochi minuti sarò in diretta su Facebook dalla Centrale Operativa della Protezione Civile, per un aggiornamen… - twitorino : Smantellamento ordigno bellico #Torino Disinnescata la prima spoletta sono in corso le operazioni di disinnesco d… -