blogo

(Di sabato 30 novembre 2019) Si concluderà stasera (ore 00.25) il primo ciclo serale di Io e te, il programma di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci. E lo farà con un ospite prestigioso come Paoloè in grado di anticipare che il presentatore romano, attualmente legato contrattualmente a Mediaset, nell'intervista concessa ha parlato, ovviamente, anche di televisione:Credo che chiunque fa televisione non debba conformarsi ad un’idea di come si deve fare la televisione. Uno deve raccontare fondamentalmente ciò che si porta dentro, ed essere ciò che è. L’ho sempre fatto, fin dai programmi per bambini. Questo ha portato a vedermi talvolta come uno stranger in a strange land: uno straniero in terra straniera, laddove in televisione ci si comportava con una certa ortodossia, con un’affettazione perbenista… io non sono fatto in questo modo! E, soprattutto, mi piace ...

tvblogit : Io e te, Bonolis: 'In tv eccesso di politically correct' (Anteprima Blogo). Diaco torna nel 2020 con Grignani - SerieTvserie : Io e te, Bonolis: 'In tv eccesso di politically correct' (Anteprima Blogo). Diaco torna nel 2020 con Grignani -