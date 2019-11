Come i porti combattono i cambiamenti climatici

Fonte : wired

(Di sabato 30 novembre 2019) L’inquinamento ambientale non deriva solamente dai mezzi di trasporto aereo, ma anche da quello via mare. Il trasporto marittimo è essenziale per l’economia mondiale, poiché oltre il 90% degli scambi mondiali è effettuato via mare. Lo scorso giugno idi Genova e Savona hanno movimentato in totale 241.466 teu, il volume di container più alto mai registrato in un solo mese. Con l’aumento del volume di tras, a lungo termine, è facile predire un aumento delle emissioni di gas serra. E, non bastasse, i carburanti per spedizioni in uso nelle navi contengono fino a 3.500 volte in più di zolfo di quelli utilizzati dal trasporto su strada in Europa. Gli studi parlano di circa 400mila morti premature all’anno in tutto il mondo dovute all’inquinamento generato daie dall’inquinamento dei mezzi navali, soprattutto per le persone che abitano negli agglomerati urbani ...

