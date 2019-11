VIDEO F1 | GP Abu Dhabi 2019 | highlights e sintesi prove libere 1 Bottas in testa

Formula 1 – Che sorpresa per Hulkenberg ad Abu Dhabi : il team lo saluta con un gesto speciale [VIDEO] : Dolcissima sorpresa per Nico Hulkenberg al suo ultimo Gp: il bellissimo gesto della Renault per il pilota tedesco E’ arrivato l’ultimo weekend di gara della stagione 2019 di Formula 1, che coincide anche con l’ultima gara di Nico Hulkenberg, scaricato dalla Renault, che per il 2020 ha deciso di ingaggiare Esteban Ocon. Il 32enne tedesco, prima di salire a bordo della sua monoposto per la sua ultima sessione di prove ...

VIDEO Sebastian Vettel sbatte contro il muro - distrutta la Ferrari nella FP1 del GP Abu Dhabi : Sebastian Vettel si è reso protagonista di un brutto incidente durante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il tedesco ha perso il controllo della sua Ferrari ed è andato a sbattere contro il muro in curva 19, un testacoda sorprendente per il quattro volte del Campione del Mondo che ha danneggiato il posteriore della sua monoposto e costringendo così i meccanici del ...

Formula 1 - brutta mattinata per Vettel ad Abu Dhabi : la Ferrari del tedesco finisce contro le barriere [VIDEO] : La prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi è terminata in anticipo, a causa dell’incidente di Sebastian Vettel mattinata complicata per la Ferrari, soprattutto per Sebastian Vettel, finito contro le barriere a due minuti dalla fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Il tedesco ha perso il controllo della monoposto, andando in testa-coda e sbattendo sul guard-rail, rovinando così la ...

Formula 1 – Fiamme nella Renault di Ricciardo : interrotta la sessione di fp1 ad Abu Dhabi [VIDEO] : A fuoco la Renault di Daniel Ricciardo nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi, sessione interrotta sul circuito di Yas Marina E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Non è mancato lo spettacolo in pista, con la sessione di Fp1 interrotta a causa di un problema alla monoposto di Daniel Ricciardo. La Renault dell’australiano è andata a fuoco, costringendo il pilota ad ...

Formula 1/ Streaming VIDEO Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Abu Dhabi 2019 : Formula 1 Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Abu Dhabi 2019: orari tv, come seguire le due sessioni di oggi, venerdì 29 novembre 2019.

Missionario accusato di abusi su minori/ VIDEO - pedofilia : le scuse della Caritas : La Cnn scopre le prove degli abusi sui minori di un sacerdote Missionario belga della Caritas, già accusato di violenze sessuali

Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Con questa serie - vogliamo scardinare un tabù" (VIDEO) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...

Abu Bakar al-Baghdadi - chi è il “Califfo” dell’Isis. La VIDEO-scheda : Abu Bakr al-Baghdadi è il nome di battaglia del terrorista iracheno Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, nato a Samarra il 28 luglio 1971 e ‘califfo’ dell’autoproclamato Stato Islamico (Isis), sorto nel giugno 2014 in alcuni territori tra l’Iraq nord-occidentale e la Siria orientale. Venne catturato a Falluja ed è stato prigioniero degli americani in Iraq per dieci mesi, fra febbraio e dicembre 2004. al-Baghdadi si rivelò ...

Abu Bakr Al Baghdadi - la conferenza stampa di Trump Diretta VIDEO in corso : Il presidente americano interviene dopo il raid che nella notte avrebbe portato alla morte del Califfo

VIDEO Marc Marquez sfata il tabù - prima pole position in Giappone : il giro da fulmine a Motegi : Marc Marquez sfata il tabù a Motegi e per la prima volta in carriera conquista la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha interpretato al meglio le difficili condizioni meteo e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a caccia della vittoria da fresco Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che sfata il tabù, prima pole position a Motegi. VIDEO Marc ...