Emirates Airlines | assunzioni assistenti di volo | primo recruiting day 8 dicembre a Roma

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) La celebre e lussuosa compagnia aereaha divulgato, sul proprio sito ufficiale, il calendario dei prossimi Cabin Crew Open Day. Si tratta di giornate dedicate allee sono rivolte a coloro che sognano di lavorare comedied entrare nel team di. Le selezioni si svolgono in gran parte dell'Europa ma, a breve, giungeranno anche in Italia e più precisamente a, Catania, Firenze, Torino, Milano, Pescara e Padova. Le prossime tappe in Italia Sul sito ufficiale disono indicate le prossime date italiane in cui avverranno le selezioni: durante tutto l’anno, infatti, il gruppo organizza deiday per la copertura di posti di lavoro. Gli aspirantididovranno presentarsi il giorno dell’evento con al seguito il proprio curriculum vitae aggiornato e una foto. Le selezioni cominciano alle ore 9:00 e si ...

