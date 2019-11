Vincenzo Spadafora incontra il Pd | Precise garanzie per proseguire | i dubbi

Vincenzo Spadafora su CONI-Sport e Salute : “Profonda soddisfazione per l’accordo raggiunto” : In una nota, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora si mostra particolarmente compiaciuto del raggiunto accordo tra CONI e Sport e Salute per la firma del contratto di servizio. Queste le parole del ministro: “È un risultato davvero soddisfacente che sono certo segnerà l’avvio di un percorso costruttivo e sinergico. Con convinzione abbiamo svolto un ruolo significativo per favorire, nei tempi che avevo ...

Tennis - Vincenzo Spadafora : “Risultato storico per Matteo Berrettini - complimenti da tutto il Governo” : tutto il mondo dello sport italiano è in festa per l’impresa di Matteo Berrettini, qualificatosi per le ATP Finals in programma a Londra a partire dal 10 novembre: in ambito politico anche il Governo, nella persona di Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, si congratula con il Tennista romano. Così all’ANSA il Ministro: “Un risultato storico, che ricorda i fasti degli anni d’oro del Tennis italiano. ...