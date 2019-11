Tenta furto con jammer e arnesi da scasso | arrestato 33enne

Tenta furto portafogli a dipendenti ristorante chiuso - arrestato 25enne : Roma – A Roma verso l’ora di pranzo di ieri, un cittadino romeno di 25 anni si e’ introdotto in un ristorante, in quel momento chiuso al pubblico, in via della Penna ed e’ stato sorpreso dal titolare mentre stava asportando da una giacca un portafoglio. Per garantirsi la fuga ha minacciato il proprietario del locale che non si e’ lasciato intimorire e ha chiamato il 112. Sul posto e’ subito intervenuta una ...

Tentano furto con cacciaviti - grimaldelli e calamite : due arresti : Roma – Il kit per il “perfetto furto” indosso a due stranieri arrestati dalla Polizia di Stato: 42 grimaldelli, una torcia, cacciaviti oltre a calamite di diversa misura. Un kit per il ‘perfetto furto’ composto da 42 grimaldelli, cacciaviti, calamite di diversa misura e naturalmente una torcia, e’ quanto trovato dagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Primavalle ed Aurelio indosso a due cittadini ...

Tenta furto e minaccia dipendenti magazzino con siringa - arrestato : Roma – E’ stato sorpreso dal personale di vigilanza interna di un grande magazzino di piazzale della Radio mentre si stava appropriando di una giacca dopo averne forzato il dispositivo antitaccheggio. Non avendo piu’ scampo, il ladro un ragazzo romeno di 27 anni nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti ha Tentato il tutto per tutto, sfoderando una siringa senza tappo dalle tasche, con cui ha minacciato i dipendenti ...

Tentato furto in abitazione a Scoglitti : Tentato furto in una residenza estiva a Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria. La scorsa notte, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza

Napoli - Tentato furto dell'auto alla moglie di Zielinski dopo il caso Allan : Non bastava il tentativo di furto all'abitazione di allan, il centrocampista brasiliano del Napoli scottato dall'atto vandalico subito in casa lo scorso venerdì, episodio simile ha...

Roma. Arrestato 46enne per Tentato furto aggravato e estorsione : Cronaca di Roma. Un 46enne romano è stato Arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano per i reati di tentato furto aggravato e estorsione. I Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano hanno Arrestato un 46enne romano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per i reati di tentato furto aggravato e estorsione. L’uomo è stato ...

Tenta fuga dopo furto motorino : bloccato e denunciato : Roma – L’uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli in sosta da agenti in borghese. Questi sono intervenuti nel momento in cui il soggetto è riuscito a mettere in moto un motoveicolo in sosta. dopo un Tentativo di fuga, l’uomo è stato condotto in commissariato. E’ stato il suo atteggiamento ad insospettire gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato Tor Carbone. Un giovane e’ ...