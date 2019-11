Fonte : agi

(Di giovedì 28 novembre 2019) Lotutto politico sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità potrebbe a breve diventaregiudiziario se, come annunciato, Matteo Salvini denuncerà Giuseppeper "attentato contro lo Stato" e se il presidente del Consiglio dovesse denunciare Salvini per "calunnia", come promesso da Accra, in Ghana, dove il premier ha inaugurato un progetto educativo promosso dall'Eni. Per rimanere allopolitico, va ricordato che la riforma del Mes si concluderà a dicembre con il summit dei capi di stato e di governo dei Paesi europei e, stando al testo esaminato dall'Eurogruppo lo scorso giugno, prevede fra le altre cose una rinegoziazione dei debiti dei singoli stati, con la possibilità degli stati creditori di applicare degli interessi più alti per quei Paesi considerati meno stabili. Fra questi, l'Italia. Da qui arriva l'accusa delle opposizioni, con Salvini e ...

Agenzia_Italia : Accuse e minacce di carte bollate. Cresce lo scontro sul Mes tra Conte e Salvini - fisco24_info : Accuse e minacce di carte bollate. Cresce lo scontro sul Mes tra Conte e Salvini : Lo scontro tutto politico sulla… - DavCuoreImpavid : RT @Erikact15: Da pugni,testate e nasi rotti si è passati al verbale con accuse e minacce?Una persona aggredita per 25 minuti non sporge de… -