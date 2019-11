Shenmue 3 | Come guadagnare denaro nel villaggio di Bailu

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Se avete da poco iniziato3 vi troverete indubbiamente neldi. In questo articolo vi spiegheremo tutti i metodi perall’inizio dell’avventura, il quale vi tornerà non solo utile ma anche indispensabile per proseguire.in3 neldiSe voletein3 e vi trovate neldi, potete: Raccogliere le erbe che trovate in giro per poi rivenderle al negozio Tao Get Store Tagliare la legna per il venditore del Tao Get Store Fare scommesse nel Parco della Gioia per poi scambiare i gettoni con premi da rivendere Noleggiare una canna da pesca, pescare grossi pesci e rivenderli Le erbe sono disseminate nel mondo di gioco, vi basterà guardarvi attorno e se vedete dei segnali luminosi, inquadrate le erbe ...

