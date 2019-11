Morto Godfrey Gao | l’attore aveva solo 35 anni | fu Magnus Bane nel film di Shadowhunters

È Morto a 35 anni l’attore Godfrey Gao - durante le riprese del reality “Chase Me” : L’attore e modello Godfrey Gao è morto a 35 anni nella città cinese di Ningbo, durante le riprese di Chase Me, un reality televisivo in cui due squadre si affrontano in una serie di gare, soprattutto fisiche. I produttori di

Godfrey Gao - l’attore e modello è Morto mentre stava partecipando a un reality. Le sue ultime parole : “Non riesco a continuare” : Ha avuto un malore e si è accasciato al suolo durante le riprese del popolare reality show a cui stava partecipando. “Non riesco a continuare, non riesco a correre“, sono state le sue ultime parole. È morto così a 35 anni Godfrey Gao, modello e attore taiwanese, molto noto in Asia così come in Canada, dove si era trasferito a vivere con la famiglia ancora bambino. Il giovane era tra i concorrenti di “Chase Me a Ningbo“, ...