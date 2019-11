Meloni | se dibattito serio noi ci siamo | Fdi è sempre per riforma poteri

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – “Il trasferimento di piu’a Roma e’ un tema che Fratelli d’Italia considera il tema dei temi sul ruolo della Capitale. Per noi e’ dala questione da cui dipende tutto il resto. Noi da tempo chiediamo che si affronti questa questione, spesso nel disinteresse degli altri gruppi politici. In quest’Aula venne approvata una mozione all’unanimita’ e grazie a quella mozione lei, sindaca, ando’ dal premier Conte, durante il Governo Conte I, ma poi quella mozione riportata in Parlamento fu bocciata con i voti del M5S”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervenendo in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sullo status di Roma Capitale e relativie risorse. Fratelli d’Italia, ha proseguito, “e’ l’unico ...

