Google Stadia | Annunciati i Giochi Gratis di Dicembre 2019

Spitlings è la seconda esclusiva temporale di Google Stadia : Se l'attuale line-up di 22 giochi di Stadia non fosse abbastanza allettante, Google ha annunciato una seconda esclusiva a tempo per il suo servizio streaming: il local co-op indie Spitlings.Il gioco vede fino a quattro giocatori combattere attraverso gli stage, con un po' di platform aggiunto al mix. Correrete contro gli altri giocatori per uccidere il maggior numero di mostri, ma dovrete lavorare insieme per raggiungere la fine, perché se uno ...

Google Stadia : svelati i giochi gratuiti in arrivo a dicembre : Google Stadia è ormai disponibile e, nonostante ci siano critiche a più livelli per il servizio che prometteva una vera rivoluzione del gaming, la piattaforma continua il suo percorso, che ora prevede il lancio di giochi gratuiti per il prossimo mese.Il colosso tecnologico ha annunciato che nel mese di dicembre gli abbonati Stadia Pro potranno mettere le mani su due titoli gratuiti. Si tratta di Tomb Raider: Definitive Edition e Farming ...

Gylt è la prima esclusiva di Google Stadia ma quali sono i voti delle recensioni internazionali? : Il lancio di Google Stadia, il servizio streaming della grande G, è stato sfortunatamente oscurato da una serie di problemi, sia di natura tecnica, come l'assenza dei promessi 4K/60FPS per tutti i titoli, sia di natura logistica, con molti utenti che ancora non hanno ricevuto l'accesso per il servizio nonostante il pre-order.Con tutto questo polverone, è facile lasciarsi sfuggire un piccolo dettaglio piuttosto importante: Stadia è arrivata sul ...

Google risponde alle critiche sulle mancate performance promesse da Stadia : Con il lancio di Google Stadia tutti hanno avuto modo di mettere le mani sul tanto atteso servizio di gaming in streaming di Google, verificando di fatto se quanto annunciato nella campagna promozionale è di fatto realtà.Ebbene, come possiamo vedere, Stadia è stata oggetto di molte critiche negli ultimi giorni. In particolare viene accusata di non offrire la qualità e la resa grafica tanto decantata in sede di presentazione, e cosa più ...

Google non mantiene le promesse su Stadia - la risposta di Google : Google non mantiene le promesse fatte sul lancio di Stadia, è quanto emerge dagli umori dei giocatori che hanno deciso di abbonarsi al nuovo servizio di giochi in streaming dell’azienda californiana. Alle tante lamentele, Google ha deciso di rispondere con una dichiarazione dopo i tanti articoli pubblicati da diversi siti (Continua a leggere)L'articolo Google non mantiene le promesse su Stadia, la risposta di Google è stato pubblicato su ...

Il team di Google Stadia : "non esiste alcun problema di surriscaldamento con Chromecast Ultra" : Il team di Google Stadia ha negato le segnalazioni di problemi di surriscaldamento termico di Chromecast Ultra segnalati dagli utenti su Reddit. I giocatori hanno condiviso più report in un thread dedicato sulla piattaforma social e Google ha affrontato la questione tramite il suo community management team."Sappiamo che qualsiasi tipo di calore su un dispositivo può essere preoccupante, ma possiamo confermare che non esiste alcun problema di ...

Red Dead Redemption 2 : la versione Google Stadia meglio di quella Xbox One X? : Google Stadia è disponibile da qualche giorno, ma l'esperienza a quanto pare non sembra proprio com'era stata dipinta durante il suo annuncio. Abbiamo già ampiamente parlato del fatto che la qualità dei giochi in 4K non corrisponde agli standard previsti ed ora Digital Foundry ha voluto mettere a confronto la versione della piattaforma di streaming con quella per Xbox One X.Innanzitutto il gioco gira ad una risoluzione nativa 1440p a 30fps, un ...

Google Stadia causa il surriscaldamento di alcuni Chromecast Ultra? : Come ben saprete l'attesissimo servizio di gaming in streaming Google Stadia è ora finalmente disponibile, sebbene per giocare, al momento, è necessario acquistare uno dei pacchetti messi a disposizione per il pubblico, in bundle con l'ultima versione del Chromecast Ultra.Ebbene, il servizio è stato accolto da moltissimi utenti, e sono giunte le prime segnalazioni di surriscaldamento del suddetto Chromecast. Per sfruttare il massimo della ...

Cos'è - quanto costa e che giochi propone Google Stadia : Google Stadia è arrivato. A otto mesi dall'annuncio dello sbarco di Google nel settore del gaming da salotto, la vita di Stadia è ufficialmente iniziata. Da oggi, martedì 19 novembre, è infatti possibile accedere al servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View e provare direttamente se davvero di rivoluzione si tratta. Cosa è Google Stadia Ma facciamo un passo indietro. Stadia promette, nelle intenzioni dei suoi creatori, di cambiare ...

Ecco come alcuni utenti hanno trovato il modo di utilizzare Google Stadia tramite la Chromecast Ultra : alcuni utenti Reddit hanno scoperto che anche le Chromecast Ultra non presenti nella confezione di Google Stadia possono essere utilizzate per il cast su TV L'articolo Ecco come alcuni utenti hanno trovato il modo di utilizzare Google Stadia tramite la Chromecast Ultra proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : non ne vale la pena - latenza troppo elevata : Google Stadia è stato lanciato da pochi giorni, il 19 novembre, e la partenza si può definire senza alcun dubbio falsa. La Foundation Edition non è stata spedita a tutti i clienti che l’hanno acquistata e l’esperienza di gioco lascia molto a desiderare. La latenza è il principale problema dell’esperienza (Continua a leggere)L'articolo Google Stadia: non ne vale la pena, latenza troppo elevata è stato pubblicato su PantareiNews ...

L'applicazione di Google Stadia per smartphone è stata scaricata 175.000 volte : Ormai tutti sanno che Google Stadia, la piattaforma che consente di giocare in streaming a diversi titoli previo abbonamento, è ora disponibile per tutti. Tuttavia, nonostante il servizio sembra funzionare bene (per chi ha una buona connessione), L'applicazione per smartphone non ha registrato il boom di download.In totale L'applicazione, che è necessaria per attivare il vostro account Stadia, è stata scaricata 175.000 volte. Vale la pena notare ...

Google Stadia ha un disperato bisogno del cross-play perché giocare in multiplayer è quasi sempre impossibile : A quanto pare giocare con Google Stadia in modalità competitiva online è una tragedia. Google ha dato il via a questo servizio di streaming il 19 novembre, pochissimi giorni fa, pubblicando 22 giochi: di questi, alcuni hanno una modalità multiplayer come ad esempio Destiny 2.Il titolo di Bungie è stato ovviamente creato per la cooperazione in quanto è solo la storia principale ad essere completabile in single player. Le altre attività come il ...