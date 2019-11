Gattuso pronto a tornare in panchina | è in corsa per sostituire due allenatori di Serie A

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nella sstagione l’allenatore Gennaroha svolto un grande lavoro e la conferma è arrivata in questa stagione, il Milan infatti è in piena crisi, occupa le zone basse della classifica ed è lontanissimo dalla squadra che affrontava ogni partita con grande grinta. Nonostante l’esonero di Giampaolo il club rossonero ha deciso di puntare su Stefano Pioli, non ci sono dunque i margini perperal Milan. L’allenatore però può pensare dia lavorare in un club diA, sono infatti due le squadre in difficoltà in campionato e che seguono ormai da tempo l’ex rossonero. La situazione più calda è quella che riguarda il Torino, la vittoria sul campo del Brescia aveva illuso, contro l’Inter si è verificato un netto passo indietro ed una sconfitta netta con il risultato di 0-3. Mazzarri non può sbagliare e la partita sul campo ...

