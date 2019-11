Diletta Leotta confermata a Sanremo 2020 | con lei o Lorella Boccia o Elisabetta Gregoraci

“Insieme siete perfetti!”. Diletta Leotta fotografata col noto calciatore di Serie A. E il gossip impazzisce : Tante volte ci viene il dubbio che Diletta Leotta se le cerchi. L’ultima foto pubblicata dalla bella giornalista sportiva sul suo profilo Instagram ha fatto il pieno di like ma anche di commenti… al limite della censura. Partiamo da un presupposto: nella foto insieme a lei c’era Ciro Immobile e anche un pesce. E il boom social è garantito. Ma c’è una domanda che molti fan si pongono: avete mai pensato di provarci voi due? Eh sì perché secondo ...

Striscia la notizia - record di tapiri per Belen Rodriguez per il gossip su Andrea Damante e Diletta Leotta : Belen Rodriguez è arrivata a quota 28, 28 tapiri d’oro, un record. È quindi lei la più attapirata d’Italia. Ma questo nuovo riconoscimento è doppio. Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia, ha raggiunto a casa la showgirl argentina per parlare di due questioni che riguardano entrambe la gelosia. La prima è la presunta lite con Giulia De Lellis per una liaison con Andrea Damante, la seconda la sua gelosia nei confronti di ...

Belen a Striscia : tutta la verità su Andrea Damante - Giulia De Lellis e Diletta Leotta : La storia tra Belen e Andrea Damante: tutto falso, parla lei a Striscia la notizia Nuovo Tapiro di Striscia la notizia per Belen Rodriguez. La soubrette ha ottenuto la simpatica statuetta per via dei numerosi gossip che circolano di recente sulla sua vita privata. Nelle ultime settimane si è parlato di un rapporto clandestino con […] L'articolo Belen a Striscia: tutta la verità su Andrea Damante, Giulia De Lellis e Diletta Leotta proviene ...

Diletta Leotta - la storia con King Toretto scatena i social. "Lui brutto per lei" - valanga di insulti : L'esempio di Diletta Leotta vale più di mille campagne contro il body shaming (una forma di bullismo che si basa sulla derisione dell' aspetto fisico). Lei, bionda e mozzafiato, ha ufficializzato la propria relazione con il pugile Daniele Scardina: un fuoriclasse della box, ma non esattamente un ado

Dalle lacrime di New York a Diletta Leotta - Scardina si racconta : “è la mia donna - mi carica vederla a bordo ring” : Il pugile italiano ha raccontato la sua vita, soffermandosi anche sulla storia d’amore con Diletta Leotta Lunedì lo aspetta un aereo per Miami, volerà negli States per preparare la prossima difesa del titolo Internazionale, in programma il 28 febbraio 2020 a Milano. Guantoni nella valigia e tanta determinazione in testa, Daniele King Toretto Scardina non lascia niente al caso, scandendo le proprie giornata con un unico obiettivo in ...

Diletta Leotta : Apprezzamenti spinti allo stadio? Reagisco con il sorriso : Reduce da una romantica vacanza alle Maldive insieme al suo compagno, il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi". L'occasione giusta per parlare a tutto tondo del mondo del calcio e del suo lavoro in un ambiente dominato da uomini. Proprio su quest'ultimo argomento, la bella conduttrice sportiva non si è trattenuta: "Il mondo del calcio è molto maschilista, è vero, ma piano piano credo che le ...

Sanremo 2020 - Amadeus punta tutto sull’esplosiva Diletta Leotta e su Monica Bellucci : Sembra che Amadeus voglia per il suo Sanremo sbalordire tutti. Il direttore artistico della kermesse musicale più amata dagli italiani ha intenzione di proporre due conduttori e due conduttrici. Amadeus sta puntando tutto su due donne bellissime. La prima è Diletta Leotta, la presentatrice di DAZN è molto amata dal pubblico giovanile. Seguitissima sui social è molto richiesta. E’ stata già la conduttrice a Miss Italia, è apparsa in un ...

Diletta Leotta - una sexy giornalista in un calcio maschilista : “quando mi fanno apprezzamenti spinti reagisco…” : Diletta Leotta e gli apprezzamenti troppo spinti allo stadio: la sexy giornalista di DAZN spiega come abbia imparato a ‘conviverci’ con leggerezza Diletta Leotta è la più famosa giornalista sportiva della tv italiana. Molto apprezzata per la sua indubbia preparazione, la giornalista di DAZN è diventata molto popolare negli anni anche grazie alla sua straordinaria bellezza che l’ha resa una delle donne più desiderate ...

Amadeus - è già bufera. Per Sanremo ha scelto Diletta Leotta - ma il caso è scoppiato. E non si sa come andrà a finire : La vogliono tutti, la cercano tutti. Parliamo della più bella del panorama televisivo (a anche sportivo nazionale) la nostra bellissima Diletta Leotta. Per chi non lo sapesse è la super favorita per essere una delle spalle di Amadeus per Sanremo 2020. In fondo la Leotta è una delle conduttrici più apprezzate e richieste del momento. Sky, Miss Italia, Radio 105, Dazn, videoclip con Rovazzi. Senza contare gli sponsor, che la corteggiano come ...

Ma le mutande… Diletta Leotta ne fa ‘una delle sue’. E dai maschietti solo applausi : Diletta Leotta fa sognare da sempre soprattutto il pubblico maschile. Conduttrice di trasmissioni sportive, adesso Diletta indossa altri panni, ma sempre contraddistinta da un fisico impeccabile. I like da parte dei fan piovono numerosissimi, mentre la si osserva intenta a “scegliere” la biancheria per un uomo all’ interno dei camerini. Ma in cosa sarà intenta esattamente? La scena prosegue, l’uomo inizia a provarsi diversi capi volgendo ...

Diletta Leotta in vacanza alle Maldive con King Toretto : Uno scenario spettacolare, un bikini da sogno e curve mozzafiato esposte al sole. Nella vacanza di passione alle Maldive per Diletta Leotta c’è anche il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto. Solo un indizio social: nelle storie, il viaggio in aereo con due piedi che si strusciano, quelli della presentatrice e dello sportivo. Intanto i follower apprezzano gli scatti sulla spiaggia di Diletta…

Diletta Leotta testimonial per Intimissimi Uomo : Quando si è sparsa la voce che Diletta Leotta sarebbe diventata la nuova testimonial di Intimissimi Uomo i fan hanno iniziato a immaginarla infilata in canotta succinta e slip come successe agli esordi del marchio nella campagna super hot con Irina Shayk. Invece la bella siciliana nello spot del brand di lingerie maschile del Gruppo Calzedonia scompiglia le carte e si propone in un ruolo ironico e divertito, in cui, una volta tanto, è ...