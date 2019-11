Diabete | ogni paziente perde 4 anni in “inerzia clinica” | con glicemia alta

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Una rincorsa che può durare troppo a lungo. Gli specialisti la definisconoterapeutica”, ed è il ritardo con cuicontipo 2 ha accesso alla cura migliore per il proprio specifico caso. Una “rincorsa” che non riguarda solo la prima terapia, ma anche la ricerca della cura più appropriata quando il trattamento in atto risulti non più efficace. E mentre la terapia “non fa il suo dovere”, la malattia progredisce in silenzio, con il rischio di andare incontro alle sue temibili complicanze e ai costi che ne conseguono. Con l’obiettivo di contrastare il problema dell’inerzia terapeutica, l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e l’Americans Association (ADA) uniscono gli sforzi e avviano una partnership, presentata a Padova in occasione del 22° Congresso Nazionale AMD. “Durante il Congresso, oltre agli argomenti scientifici più d’attualità, come ...

