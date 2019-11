Alisson | “De Laurentiis mi voleva al Napoli ma mi ero già impegnato con il Liverpool”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) In un’intervista a The Indipendent, il portiere del Liverpool,Becker, ha dichiarato che ilha presentato un’offerta per portarlo in azzurro prima che lui accettasse di andare in Inghilterra. Queste le parole di: “Ilha cercato di fare un’offerta per me. Il presidente venne da me, ma se fossi andato ada Roma mi sarei messo in una situazione difficile in Italia. Quello trae Roma non è un derby ufficiale, ma c’è una grande rivalità tra le squadre. Ammiro molto il. Hanno una grande squadra ed è sempre difficile giocare contro di loro, soprattutto quando sono in casa. Ma mi ero giàper trasferirmi al Liverpool”.racconta anche della parata su Milik al 92′ nella partita decisiva di Champions. “Mi sono allenato per quel tipo di momento per tutta la vita. Io ero pronto. Sono ...

