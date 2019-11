Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Archiviata l’Emilia Romagna al grido di “non sosterremo mai il dem Stefano Bonaccini”, Luigi Diprova a districarsi nel caos della, dove sarebbe dovuto andare lunedì ma poi ha disertato. Ufficialmente il capo politico M5s ribadisce che non ci sarà alcun accordo tra i pentastellati e i dem nenella regione del Sud, dove invece secondo i rumors locali si starebbe ragionando su un candidato civico: “IlUmbria non èin. Dai parlamentari – dice all’Huffpost – non vedo la voglia di correre insieme al Pd”.L’esperimento umbro in fondo è stato bollato dal capo politico come un fallimento. Ed è per questo che la partita insi fa complicata e lasciando l’hotel di Bologna, dove ha riunito gli attivisti emiliano romagnoli per mettere una pietra ...

fattoquotidiano : PRESCRIZIONE Conte chiude al Pd: “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio: “Con Berlusconi i dem volevano… - mattia_lz : RT @HuffPostItalia: Di Maio chiude le porte anche in Calabria: 'Qui non è replicabile il modello Umbria' - HuffPostItalia : Di Maio chiude le porte anche in Calabria: 'Qui non è replicabile il modello Umbria' -