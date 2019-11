Rebellion acquista i The Bitman Brothers

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 25 novembre 2019)Software hato i Theassieme alle IP dello studio.Stando alle voci di corridoio, l'intento sarebbe quello di realizzare qualche revival o rilancio dei giochi della casa di sviluppo. Di fatto si tratta di un catalogo importante con giochi piuttosto conosciuti e amati da molti appassionati. Per chi non lo sapesse, infatti, i i Thehanno lanciato negli anni 80 e 90 una serie di titoli divenuti popolari, tra cui Xenon, Z Steel Soldiers, Speedball, Speedball 2 Evolution, Speedball 2 Brutal Deluxe e Chaos Engine.Potremmo dunque vedere il ritorno di qualche IP del passato? Stando a Jason Kingsley, CEO e co-fondatore diSoftware, l'obbiettivo è quello di riportare in vita i titoli classici e renderli appetibili anche ad una nuova fetta di giocatori.Leggi altro...

