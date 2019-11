La figlia va via di casa perché drogata e vive per strada | il padre decide di vivere con

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una ragazza, Megan era finita in un brutto giro e, purtroppo, aveva iniziato a drogarsi. A causa delle continue liti con i genitori che non accettavano di vederla autodistruggersi la ragazza aveva deciso di andare via di. I genitori erano disperatinon avevano più notizie della loroe non sapevano neppure dove cercarla. Un giorno, guardando la tv, videro che al telegiornale Megan veniva intervistata in un servizio che si occupava di droga a Boston, negli Stati Uniti. Ilappena la vide presa una decisione: sarebbe andato are con lei perpur di salvarla. E così la raggiunse e le parlò. Le disse che avrebbe voluta ricoverarla in un centro per farla disintossicare. La ragazza gli rispose che lei era felice dire pere allora ille disse che non l’avrebbe lasciata e sarebbe andato are con lei per. La ragazza si ...

stefanomacone : RT @Marzia_M: #Bibbiano. 'Così mi hanno portato via mia figlia'. Mi chiedevo se le #Sardine avessero in programma un fish mob anche per q… - robbyfox21 : RT @Marzia_M: #Bibbiano. 'Così mi hanno portato via mia figlia'. Mi chiedevo se le #Sardine avessero in programma un fish mob anche per q… - il_diaboliko : RT @Marzia_M: #Bibbiano. 'Così mi hanno portato via mia figlia'. Mi chiedevo se le #Sardine avessero in programma un fish mob anche per q… -