Il re è nudo | ma non è la riforma del Mes a denudarlo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ladel Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), il cosiddetto Fondo salva-Stati, non è né una disgrazia per il nostro Paese, né l’esito di un complotto anti-italiano. In questi giorni, molti hanno messo in discussione l’accordo raggiunto a giugno scorso: chi per indicarne potenziali criticità (è il caso di Carlo Cottarelli e Giampaolo Galli), chi invece per cavalcare l’onda anti-europeista. In realtà, come spesso accade, siamo in presenza di un tema cruciale per il nostro Paese e per il futuro del disegno europeo, che purtroppo è rimasto in ombra nel nostro dibattito pubblico per mesi, salvo accorgersene quando ormai i giochi erano sostanzialmente fatti. In tal modo, né le critiche costruttive, né le accuse infondate potranno sortire altro effetto se non quello di aumentare ulteriormente la ...

