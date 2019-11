Il Borussia Dortmund stringe una collaborazione con DAZN

Calciomercato Juventus – Sirene dalla Bundesliga per Emre Can : il Borussia Dortmund ci pensa : Emre Can vuole più spazio alla Juventus o sarà addio: il Borussia Dortmund sonda il terreno per il calciatore tedesco Poche presenza da titolare, scivolto indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri ma tenuto molto in considerazione dalla Germania e anche dalle squadre estere. Situazione davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus: il centrocampista tedesco vuole più spazio in bianconero o sarà addio. Secondo la ‘Bild’, ...

Borussia Dortmund - Reus è una furia dopo il pari con il Paderborn : “è stata assolutamente una merda” : Il giocatore tedesco ha commentato con rabbia il 3-3 con l’ultima in classifica, un risultato maturato in rimonta dopo lo 0-3 degli ospiti Una furia, che nemmeno il gol del 3-3 è riuscito a placare. Marco Reus non ha nascosto la sua rabbia dopo il pareggio interno del Borussia Dortmund contro il Paderborn, ultimo in Bundesliga e trovatosi in vantaggio per 0-3 al Signal Iduna Park. Lapresse Una partita stregata per i gialloneri, ...

Sancho Juventus - svolta improvvisa : doppia contropartita al Borussia Dortmund : Sancho Juventus- Secondo quanto riportato dai collegi di “Calciomercato.it”, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata al futuro di Sancho, nastro nascente del calcio inglese e attualmente in forza al Borussia Dortmund. Classe 2000, velocità, dribbling, senso del gol e talento allo stato puro. Paratici potrebbe tentare l’assalto già in vista della prossima estate, imbastendo la trattativa già nel ...

Il Bayern Monaco strapazza il Borussia Dortmund - poker dei bavaresi : il Der Klassiker è di Lewandowski : Bayern Monaco-Borussia Dortmund – Der Klassiker senza storia. Il Bayern Monaco strapazza il Borussia Dortmund e riscatta alla grande il 5-1 subìto contro l’Eintracht Francoforte. Grande protagonista, manco a dirlo, Robert Lewandowski. bavaresi arrembanti sin dal primo minuto. Al 17′ arriva il vantaggio firmato dal bomber polacco su assist di Pavard. Al Bayern viene annullato anche il raddoppio. Secondo gol che arriva ad ...

DIRETTA/ Bayern Monaco Borussia Dortmund - risultato 0-0 - streaming video : si gioca! : DIRETTA Bayern Monaco Borussia Dortmund streaming video e tv, risultato live del match valevole per l'undicesima giornata della Bundesliga tedesca.

Ascolti TV | Social Auditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

Calciomercato Juventus - nel mirino Hakimi del Borussia Dortmund per gennaio : Mancano ancora quasi due mesi alla riapertura del Calciomercato invernale, ma la Juventus è già molto attiva: il club bianconero potrebbe intervenire con un importante acquisto per rinforzare le fasce laterali. Al momento Cuadrado e Danilo garantiscono la copertura della fascia destra, ma a sinistra ci sarebbe solo Alex Sandro in quanto De Sciglio finora non ha avuto continuità a causa dei numerosi problemi fisici. Stando alle ultime ...

Highlights Borussia Dortmund-Inter 3-2 - Napoli-Salisburgo 1-1 : video e tabellino dei match : Highlights Borussia DORTMUND INTER- Serata decisamente negativa per l’Inter che crolla a Dortmund per 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo avanti per 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Vecino. Inter momentaneamente al 3° posto in classifica, con qualificazione agli ottavi decisamente compromessa. Sorride a metà anche il Napoli, bloccato per 1-1 al […] L'articolo Highlights Borussia Dortmund-Inter 3-2, Napoli-Salisburgo 1-1: video ...

Borussia Dortmund-Inter - le pagelle dei quotidiani : che voto per Hakimi! Bocciato Biraghi : Brutta sconfitta per l’Inter a Dortmund contro il Borussia. Nerazzurri rimontati da 0-2 a 3-2 e sorpassati in classifica dai gialloneri. Non è bastata un’altra ottima prestazione di Lautaro Martinez, ancora in gol. La coperta è corta e Conte lo ha sottolineato ancora una volta, lanciando frecciatine alla società. Discrepanze, come sempre, nelle valutazioni di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Hakimi super ...

Inter avanti 2-0 si fa rimontare e battere 3-2 dal Borussia Dortmund : Il Borussia Dortmund rimonta l'Inter nella quarta gara della fase a gironi della Champions League. Al Signal Iduna Park di Dortmund

Borussia Dortmund-Inter - attacco frontale di Conte alla società : “mi dicono di sorridere in tv - ma mi sono scocciato” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Borussia Dortmund, attaccando duramente la società La sconfitta subita contro il Borussia Dortmund ha mandato Antonio Conte su tutte le furie, l’allenatore dell’Inter infatti si è scagliato duramente contro la propria società, colpevole di non aver programmato bene la stagione. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il manager ...

Borussia Dortmund-Inter 3-2 : nerazzurri dal doppio vantaggio al crollo : Segnano Lautaro e Vecino, poi la ribaltano i tedeschi con la doppietta di Hakimi e Brandt. Qualificazione agli ottavi molto difficile

Champions League - Borussia Dortmund – Inter 3 a 2 : i nerazzurri sognano con Lautaro e Vecino. Ma poi si fanno rimontare : L’Inter sogna per 45 minuti ma poi deve arrendersi. Dopo il 2 a 0 nel primo tempo, la squadra di Conte si fa rimontare nel secondo dal Borussia Dortmund. L'articolo Champions League, Borussia Dortmund – Inter 3 a 2: i nerazzurri sognano con Lautaro e Vecino. Ma poi si fanno rimontare proviene da Il Fatto Quotidiano.