Juve | Douglas Costa fuori 15 giorni | salta Atletico | Sassuolo e Lazio

Juventus - infortunio Douglas Costa : brasiliano fuori. Ecco quando rientrerà : Juventus infortunio Douglas Costa – Douglas Costa fermo ai box: questa la notizia diffusa dal sito della Juventus, che sottolinea l’entità dell’infortunio e specifica inoltre i tempi di recupero dell’esterno brasiliano. Il numero undici allenato da Sarri dovrà stare lontano dai campi per quindici giorni. La causa è da imputare ad un problema al muscolo della coscia destra. Il tecnico toscano che dovrà fare a meno del ...

Juventus – Infortunio Douglas Costa - lesione alla coscia per il brasiliano : i tempi di recupero : Douglas Costa si ferma per Infortunio dopo la gara contro l’Atalanta: problema alla coscia per l’esterno della Juventus La Juventus torna da Bergamo con 3 punti importanti ma perde Douglas Costa. L’esterno brasiliano è stato costretto a fermarsi per Infortunio a causa di un problema a coscia rimediato nel corso della sfida contro i bergamaschi. Dai controlli medici è emersa una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia ...

Juventus - verso l’Atletico Madrid : Ronaldo può farcela - Douglas Costa e Rabiot da valutare : Dopo il successo con l’Atalanta, torna la Champions League. Juventus-Atletico Madrid in termini di classifica varrà più per gli spagnoli che per i Campioni d’Italia. Martedì alle 21 allo Stadium si affrontano infatti i bianconeri già qualificati e primi nel girone con 10 punti e i colchoneros secondi a quota 7. Agli iberici basterebbe un punto per la qualificazione, e in caso di pareggio la Juve sarebbe automaticamente prima nel girone con ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 : highlights - gol e sintesi. Dybala match-winner - Douglas Costa incontenibile. Polemica Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 nel big match della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e sono tornati in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. I Campioni d’Italia devono ringraziare Paulo Dybala che, entrato dalla panchina, ha segnato un gol meraviglioso interagendo con Gonzalo Higuain dopo un’invenzion del ...

Juventus Milan probabili formazioni - Douglas Costa scalpita : novità CR7 : Juventus Milan probabili formazioni – Big match in scena all’Allianz Stadium domenica sera. Juve e Milan si affrontano, i rossoneri reduci da una stagione fallimentare fin qui vorranno dare il massimo per portare a casa tre punti. Mentre la Juve di Sarri dovrà mantenere la testa della classifica, visto il probabile sorpasso dei nerazzurri che giocano oggi alle 18 contro il Verona. Partita da non sottovalutare, anche se il Milan non è ...

Juventus - Douglas Costa : 'Dedico il gol in Champions League a Nathalia' : Per la Juventus si avvicina sempre di più la gara contro il Milan. I bianconeri, già da ieri, hanno iniziato a mettere nel mirino la partita contro i rossoneri anche se la prima vera seduta con il gruppo al completo Maurizio Sarri l'ha fatta svolgere questa mattina. Infatti, giovedì appena la Juve è rientrata dalla Russia è scesa in campo alla Continassa anche se il gruppo era diviso visto che chi ha giocato in Champions ha fatto un lavoro di ...

Juve - Douglas Costa : “In Russia il mio gol più bello. Ringrazio Dybala e Bonucci - ecco perché…” : Entra dopo settimane fermo per infortunio, segna a tempo scaduto un gol fantastico e permette alla Juventus di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Serata magica, quella di mercoledì, per Douglas Costa. Il calciatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato il momento del gol: “E’ il più bello della mia carriera. Ero in posizione di trequartista e trovavo fatica a ...

Juve - la panchina è la fortuna di Sarri : può scegliere tra Higuain - Dybala e Douglas Costa : La Juventus, secondo ha una rosa tanto profonda che spesso i panchinari di lusso si rivelano più performanti e decisivi dei "titolarissimi" in campo. Su questo aspetto si è soffermata anche "La Gazzetta dello Sport". Di questa situazione ha dovuto prendere coscienza a sue spese Antonio Conte, durante lo scontro diretto con l'Inter a San Siro. In quella occasione la Juventus ha vinto grazie al gol del subentrante Gonzalo Higuain e il tecnico ...

Probabili formazioni Juventus-Milan : Douglas Costa nel tridente - Bennacer in regia : A concludere la dodicesima giornata di Serie A sarà il big match tra Juventus e Milan, che si sfidano alle ore 20.45 di domenica 10 novembre all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri vorranno dare continuità al proprio momento positivo sul piano dei risultati, culminato nella qualificazione agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo. Mentre i rossoneri vogliono invertire la tendenza dopo aver perso sei delle loro prime 11 partite di ...

Douglas Costa : 'Da quando è arrivato Ronaldo - alla Juve siamo tutti meno grassi' : La Juventus, dopo il successo in Champions League contro la Lokomotiv Mosca, ha conquistato matematicamente la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. A decidere il match è stato il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa grazie ad una grande giocata negli ultimissimi minuti della partita. Dopo l'infortunio che gli è Costato uno stop di un mese e mezzo, il brasiliano è ritornato di nuovo decisivo per i ...

Juventus - Douglas Costa cambia tutto : il nuovo piano di Sarri - che novità! : Una prestazione da autentico protagonista e Juventus qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Douglas Costa si è caricato sulle spalle i bianconeri trascinandoli al successo contro il Lokomotiv Mosca con una giocata d’assoluto fuoriclasse. Giocata che potrebbe smuovere totalmente i piani di Sarri in vista del futuro. Come confermato dallo stesso tecnico bianconero, la Juventus punterà dritta sul ...

La Juventus vince a Mosca e vola agli ottavi - decisivo Douglas Costa : La Juventus vince in Russia la sfida contro la Lokomotiv Mosca per 2 a 1 grazie alla rete nel finale di Douglas Costa e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Adesso la formazione di Sarri può concentrarsi sul campionato. Juventus, nel finale decide Douglas Costa La Juventus, pur soffrendo riesce a vincere in Russia, stacca il biglietto per gli ottavi di Champions League. Torinesi subito in vantaggio dopo 4 minuti di gioco: ...

Juve : Douglas Costa fulmina la Lokomotiv e adesso è in cerca di continuità : Ieri sera, mercoledì 6 novembre, la Juventus ha potuto festeggiare l’approdo agli ottavi di Champions League, grazie al gol segnato al 93’ da Douglas Costa. La gara contro la Lokomotiv, nella plumbea serata di Mosca, aveva visto i bianconeri per nulla arrembanti. Dopo il gol di Ramsey è arrivato il pareggio dei russi e da qui in avanti gli uomini di Sarri hanno rischiato di rimandare la festa a data da destinarsi. Il tecnico può contare però su ...

Douglas costa all'ultimo respiro - la Juve agli ottavi di Champions : all'ultimo respiro. Un gol da cineteca di Douglas costa al minuto 93 permette alla Juventus di passare a Mosca e staccare con due partite