In Calabria e in diverse parti della Liguria e del Piemonte è stata dichiarata l’allerta

Fonte : ilpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Ine inregioni dell’allerta rossa per il maltempo per la giornata di domenica e inl’allerta rossa –già sabato mattina – èestesa a tutta la giornata di

Giuggio72684862 : RT @francotaratufo2: fra i giovani che organizzano le piazze, affiancati da professionisti seri finora (non a caso) respinti dalla politica… - m_spagna : RT @francotaratufo2: fra i giovani che organizzano le piazze, affiancati da professionisti seri finora (non a caso) respinti dalla politica… - francotaratufo2 : fra i giovani che organizzano le piazze, affiancati da professionisti seri finora (non a caso) respinti dalla polit… -