Il Papa a Hiroshima:Mai più la guerra

"Mai più la, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza". E' il grido delalla presenza di alcuni soppravvissuti. "Le armi cadano dalle nostre mani per una società più giusta e sicura. La vera pace è disarmata. Porto con con me il grido dei poveri, che sono sempre le vittime più indifese dell'odio e dei conflitti", ha affermato. "L'uso dell'energia atomica per fini diè immorale. Le nuove generazioni saranno giudici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace senza farla"(Di domenica 24 novembre 2019)