Coppa Davis 2020 | l’Italia sfiderà la Corea del Sud nel preliminare | azzurri favoriti

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) L’Italia affronterà ladel Sud nel turnodellache andrà in scena nel weekend del 6-7 marzo, gliavranno il vantaggio di giocare in casa e potranno scegliere anche la superficie: si punterà sulla sempre sicura terra rossa o si azzarderanno altre opzioni? Staremo a vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni, la nostra Nazionale partirà indubbiamente con tutti i favori del pronostico e punta a passare il turno per qualificarsi alla fase finale della massima competizione tennistica a squadre che andrà poi in scena a novembre alla Caja Magica di Madrid (Spagna). L’Italia vuole essere tra i 18 Paesi che tra un anno esatto proveranno a conquistare l’Insalatiera che oggi è stata vinta dalla Spagna di Rafael Nadal, i ragazzi di Corrado Barazzutti hanno tutte le carte in regola per farsi strada in terra iberica ma prima ...

angelomangiante : Da solo ha trascinato squadra e nazione in finale di Coppa Davis. Non conosce stanchezza e pressione. Singolo e do… - angelomangiante : La foto del giorno. Un eroe che da solo trascina la Spagna alla sua 6a Coppa Davis. Il più grande fighter della s… - SuperTennisTv : ???????????? Per la sesta volta la ????Spagna???? alza al cielo la Coppa Davis! #tennis #DavisCupMadridFinals @RafaelNadal… -