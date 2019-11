Piacenza | prof promette di bocciare gli alunni simpatizzanti delle sardine | ' Se vi becco'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Ilessore che sta diventando tristemente famoso per un suo post minaccioso nei confronti dei suoi studenti, insegna italiano e latino in un Istituto Superiore di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di. La minaccia era stata pubblicata da Giancarlo Talamini Bisi sul web diventando virale e raccogliendo tantissime condivisioni nel giro di poche ore. Ora il suoilo non si vede più: non è noto se sia stato lui volontariamente o se gli sia stato imposto, fatto sta che ha dovuto battere la "ritirata" molto velocemente. Il post delessore recitava così: "Cari studenti, se vida martedì cambiate aria". Si riferiva al fatto che domenica 24 è prevista una manifestazione" a Fiorenzuola, in concomitanza con un comizio del senatore Matteo Salvini, segretario della Lega. "Nelle mie materie il 6 lo vedrete col binocolo", linguaggio non certo congruo ad un ...

