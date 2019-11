Incidente per Chandler Riggs | ex star di The Walking Dead

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Carlo Lanna Caduta da cavallo per, l'attore che è sto reso celebre grazie a the, per fortuna il giovane ha riportato solo qualche contusione La notizia che ha fatto preoccupare i fan della serie "The" è trapelata sui social. E’ stata la madre di, giovane preomessa del cinema e della tv di oggi, a condividere sul suo profilo instagram, una foto in cui è ritratta insieme al figlio che è disteso sul letto di un ospedale. A quanto pare l’attore ha avuto un bruttoed è stato necessario il ricovero, ma dalle prime indiscrezioni, pare che il giovaneè in salute e ha solo qualche contusione ed escoriazioni. Tutto sarebbe causato per una caduta da cavallo.per fortuna indossava l’elmetto così da evitare gravi lesioni celebrali, riuscendo inoltre a evitare eventuali fratture. Solo un brutto ...

Federciclismo : Non ci sono più parole!! In bocca al lupo a @LetyPaternoster per un pronto recupero - SkyTG24 : In #Slovenia è avvenuto un terribile incidente stradale: un tir, colpito da un'auto, è finito contro il guard rail… - LuceverdeRoma : [AGG] code anche per #incidente e per tunnel chiuso tra Salaria e Galleria Giovanni XXIII >Via Trionfale… -