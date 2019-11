Coppa Davis 2019 | Nadal pareggia il conto e sconfigge Evans in due set Semifinale contro

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Rafaelnon perdona e consente alla Spagna di ritornare a galla nelladia Madridla Gran Bretagna. Il n.1 del mondo è riuscito a riportare sul punteggio di parità la sfida della Caja Magicai britannici, dopo che i tennisti di “Sua Maestà” si erano imposti nel primo ingrazie a Kyle Edmund, vittorioso per 6-3 7-6 (3)Feliciano Lopez. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha, infatti, superato in due parziali 6-4 6-0 Daniel(n.42 del ranking) in 1 ora e 26 minuti di gioco e dunque la formazione iberica di Sergi Bruguera si giocherà il tutto per tutto nel doppio per la conquista del pass per la finale dove c’è il Canada. Nel primo set il britannico riesce a tenere a bada le accelerazioni di Rafa.non è dotato di troppa potenza, ma con il suo tocco sa disegnare bene il campo, confortato anche da una buona ...

