TIM anticipa la UE e aumenta i Giga a disposizione in Europa | diminuendo la tariffa a

L’isola di Pietro 3 - fine senza spoiler : anticipazioni sesta e ulTIMa puntata venerdì 22 novembre : Dopo un mese e mezzo di ritmo molto serrato, con un episodio nuovo a settimana, si chiude la terza stagione de L’isola di Pietro: il gran finale che va in onda venerdì 22 novembre dalle 21.25 circa su Canale 5 è anche nuovo di pacca e risale a poco più di un mese fa, visto il problema riscontrato con quella che doveva essere la conclusione originale della stagione. Dunque è ora di tirare fuori i fazzoletti e prepararsi al distacco con ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 - ulTIMo episodio venerdì 22/11 : Monica si costituisce : La fiction televisiva 'L'Isola di Pietro 3', che vede protagonista Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca è giunta al termine di questa stagione. venerdì 22 novembre, dalle ore 21.30 circa, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata, dove si farà luce sulla morte di Chiara Spano. La giovane potrebbe avere finalmente giustizia. In caserma si presenterà Monica, che dirà di aver appiccato il fuoco. Caterina, invece, proverà a recuperare ...

L'Isola di Pietro 3 - anticipazioni ulTIMa puntata : E' arrivato il momento di scoprire chi ha ucciso Chiara (Anna Godina), rivelando segreti e colpi di scena. Nell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3, in onda questa sera, 22 novembre 2019, alle 21:25 su Canale 5, saranno numerosi i risvolti che dovranno affrontare i protagonisti, soprattutto Pietro (Gianni Morandi), Elena (Chiara Baschetti) e Caterina (Alma Noce).L'Isola di Pietro 3, l'ultima puntata Nell'ultima puntata, mentre Elena e Diego ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : FRANZI BACIA TIM! E lui… : Il triangolo centrale della sedicesima stagione di Tempesta d’amore sta ufficialmente per cominciare! A pochi giorni dall’inizio ufficiale della sedicesima stagione – che ha preso il via in Germania lo scorso 7 novembre – entrerà infatti in scena la grande rivale d’amore della protagonista femminile della soap. E sarà fin dall’inizio guerra aperta… Ecco dunque cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : documenti e tesTIMonianze inedite sul caso di Roberto Straccia : Nell'appuntamento di stasera Federica Sciarelli torna sul caso del giovane 24enne scomparso nel 2011, con documenti e testimonianze inedite.

Il Collegio 4 - Anticipazioni UlTIMa Puntata. Nuovi Scontri - Bravate e Provvedimenti! : Nella prossima puntata de Il Collegio 4 non mancheranno Nuovi Scontri e Bravate degli allievi, anche da parte dei più tranquilli e insospettabili. Inoltre i ragazzi occuperanno l’Istituto e questo spingerà il Preside a prendere dei provvedimenti. I ragazzi poi saranno alle prese con gli esami, ma non tutti saranno ammessi. Ecco quindi cosa succederà nella prossima puntata de Il Collegio. Il Collegio 4 continua ad appassionare il pubblico e ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 - anticipazioni ulTIMa puntata di venerdì 22 novembre : Siamo arrivati all’ultima puntata della fiction L’isola di PIETRO 3, a cui assisteremo venerdì 15 novembre 2019 in prima serata su Canale 5. Ecco anticipazioni e trama dell’ultimo episodio: Cosa stava cercando l’intruso che si è introdotto nel magazzino reperti della polizia? Elena (Chiara Baschetti) e Diego (Erasmo Genzini) svolgono indagini su una felpa trovata fuori posto. Valerio (Francesco Arca) tenta di depistare i ...

Anticipazioni Il Collegio 4 ulTIMa puntata : ammissioni - bocciature e provvedimenti : Il Collegio 4 ultima puntata, Anticipazioni su martedì 26 novembre L’ultima puntata del Collegio 4 andrà in onda il 26 novembre e avrà come protagonisti i temuti esami che i ragazzi dovranno superare per ottenere il diploma. Le Anticipazioni che abbiamo a nostra disposizione grazie al filmato lanciato a fine puntata ci dicono tanto su […] L'articolo Anticipazioni Il Collegio 4 ultima puntata: ammissioni, bocciature e provvedimenti ...

Anticipazioni ulTIMa puntata de L'Isola di Pietro 3 : Valerio vorrebbe lasciare Carloforte : Si rinnova anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con la serie televisiva con protagonista Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, il protagonista de "L'Isola di Pietro 3". Oltre al noto cantante, la fiction vanta un cast di prim'ordine con la presenza di Francesco Arca nelle vesti del vicequestore Valerio, Chiara Baschetti in quelli di Elena, Alma Noce dà il volto a Caterina mentre Francesca Chillemi interpreta la vicepreside ...

#Riccanza Deluxe - Anticipazioni : stasera il penulTIMo appuntamento su MTV : La nuova stagione di #Riccanza vi aspetta stasera con il penultimo appuntamento, disponibile anche in streaming su Now Tv.

Beautiful Anticipazioni 19 novembre 2019 : Hope rischia tutto e lancia un ulTIMatum a Liam : Hope, stanca della situazione e preoccupata che il marito la lasci, gli lancia un ultimatum: o lei o Steffy.

Una Vita/ Anticipazioni puntate del 19 e 18 novembre : Gutierrez vitTIMa di Samuel? : Una Vita, Anticipazioni puntate del 19 e 18 novembre: Telmo ci riprova con Lucia mentre Flora è furiosa con Pena per le sue bugie.

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 22 novembre : Nuova SETTIMANA e dunque cinque nuovi giorni in compagnia di Una VITA. Riepiloghiamo le anticipazioni su quel che accadrà fino a venerdì 22 novembre 2019: Padre Telmo dice a Lucia che entrambi sono stati vittime di una trappola, ma Samuel si intromette minacciandolo. Liberto sospetta che Rosina gli stia nascondendo qualcosa. Pena parte per il Botswana salutando Flora soltanto con una lettera. Carmen impegna un prezioso scialle per comprare dei ...