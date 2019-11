Pallamano femminile | inizia con un pareggio la tournée in Turchia | contro la Macedonia

Pallamano femminile : le convocate dell’Italia per le amichevoli contro Kosovo - Turchia e Nord Macedonia : La Nazionale femminile di Pallamano torna in scena in vista di quattro incontri amichevoli che si terranno ad Antalya (Turchia). Il programma prenderà il via domani contro la selezione della Nord Macedonia (h 17:00 italiane). Nel giorno successivo al mattino (ore 07:30), la formazione del Bel Paese affronterà il Kosovo, per poi giocare contro la Turchia “B” il 24 novembre (ore 15:30) e la Turchia “A” il 25 novembre (ore 17:00). La formazione ...

Pallamano femminile - Serie A 2019-2020 : cade Mestrino - quattro squadre in vetta alla classifica : Quinta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019-2020, che ci consegna un grande equilibrio in vetta alla classifica, dove la Alì-Best Espresso Mestrino cade per la prima volta in stagione, e lo fa rovinosamente, cedendo nel derby contro la Mechanic System Oderzo per 27-18, venendo raggiunta proprio da Arasay Duran e compagne, ma non solo. Successo, seppur sofferto, anche per le campionesse d’Italia in carica della Jomi ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : poker di successi per Mestrino - bene Oderzo - Salerno e Brixen : Quarta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019 e quarto successo stagionale per l’Alì-Best Espresso Mestrino, con la formazione padovana che si impone 31-29 sul Cassano Magnago, restando in testa alla classifica, grazie alle 8 reti di Vanessa Djiogap. Imbattute, ma con una gara in meno, le campionesse in carica della Jomi Salerno, vittoriose a valanga sul Leno per 40-22, con 7 gol della giovanissima Ramona Manojlovic, mentre ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Mestrino in testa alla classifica - vincono Brixen e Salerno : Dopo la pausa delle nazionali, torna la Serie A di Pallamano femminile, e lo fa nel segno dell’Alì Best Espresso Mestrino, che ottiene il primato in classifica, sconfiggendo anche il Casalgrande Padana al Palakeope con il punteggio di 28-23, grazie alle 8 reti di Alice Biondani. Dietro le patavine restano dunque tre squadre, partendo dalle campionesse in carica della Jomi Salerno, capaci di piegare 30-21 in Nuoro in Sardegna, con 11 reti ...