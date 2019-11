LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | quarti di finale | Krajinovic-Rublev 0-3 nel 1° set

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACon due aceci mette una pezza e 3-0 per il russo in questo primo set.andrà a servire. Vantaggio Russia, ace esterno die palla del 3-0 nel primo set. 40-40 Spinge con il drittoe niente da fare per. 30-40 Incredibile! Tre errori consecutivi die palla del controbreak per il serbo. 30-30 Reagiscecon due rovesci molto profondi ed errori per il russo. 30-0 Continua la serie di punti del russo. 15-0 Eccezionale, con un’altra accelerazione di dritto. Serie di 8 punti a zero di: 2-0 per lui contronel 1° set. 0-40 Grande dritto disulla riga e tre palle break. 0-30 Cerca il rovescio lungolineama va in corridoio. 0-15 Largo il rovescio incrociato di, eccedendo nella spinta. Secondo ace per il russo nel game e ottimo ...

