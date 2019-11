Ambra e Gaetano | la ‘bomba’ dell’ex gieffina | che per la prima volta vuota il sacco

Ambra Lombardo racconta la sua verità sul bacio con Gaetano : "La foto è stata modificata" : Da diverso tempo si parla del caso del presunto tradimento di Ambra Lombardo, ex gieffina, nei confronti di Kikò Nalli, suo attuale compagno ed ex marito di Tina Cipollari. I due si sono innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione è continuata fuori. Gaetano Arena, loro compagno di avventura, un po' di tempo fa ha confessato di aver avuto un flirt proprio con la Lombardo, dichiarando che si sono scambiati un ...

Ambra Lombardo : "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) : Ambra Lombardo ha scelto Federica Panicucci e lo studio di 'Mattino 5', per raccontare la propria verità sul presunto (e già smentito) bacio con Gaetano Arena fuori da un locale al centro di Milano che, qualche giorno fa, ha fatto arrabbiare il fidanzato Kikò Nalli:prosegui la letturaAmbra Lombardo: "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2019 11:06.

Ambra Lombrado - la verità sul bacio con Gaetano : “Traditi e ingannati” : Ambra Lombardo e la sua verità sul bacio con Gaetano Arena: l’ex gieffina si sente ingannata Oggi Ambra Lombardo a Mattino 5 svela la sua verità su quanto accaduto con Gaetano Arena. Ebbene l’ex concorrente del Grande Fratello si ritrova al momento a doversi difendere da pesanti accuse. Qualche settimana fa, ricordiamo, sono uscite alcune […] L'articolo Ambra Lombrado, la verità sul bacio con Gaetano: “Traditi e ...

“Fate schifo!”. Gaetano Arena e Ambra Lombardo - caos in diretta. Saltano fuori gli altarini e l’ex gieffino ‘esplode’ : Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Gaetano continua a raccontare la sua versione dei fatti, tuonando in studio (dove prima di andare in onda in diretta non rivolge parola agli opinionisti presenti). Ma deve fare i conti con Ivana Icardi ed Enrico Cantarin (ex gieffini come lui), che lo smascherano dicendo che si tratterebbe di un falso scoop (organizzato ...

Pomeriggio 5 - Ivana Icardi attacca Gaetano Arena sul bacio con Ambra : Dovevo esserci io al posto di lei : Nel Pomeriggio di questo lunedì 18 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Pomeriggio 5, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l'ex gieffino più chiacchierato del momento, Gaetano Arena. Quest'ultimo, dopo aver preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello, aveva recentemente fatto parlare di sé per via di una rissa o presunta tale avuta con il paparazzo Alex Fiumara e una foto, che immortalerebbe un bacio avvenuto ...

Gaetano Arena su Ambra e Kikò : “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda : Pomeriggio 5, Gaetano Arena non convince nessuno in studio e tuona su Ambra e Kikò: “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda Prosegue la soap opera ‘Gaetano Arena- Ambra Lombardo‘, i due ex gieffini che sono stati sorpresi a baciarsi. La paparazzata però è stata contestata da molti. A dir la verità da tutti tanto che […] L'articolo Gaetano Arena su Ambra e Kikò: “Fate schifo!” Filippo Nardi lo inchioda ...

Gaetano Arena : "Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra" (video) : Gaetano Arena, ospite, oggi, lunedì 18 novembre 2019, di 'Pomeriggio 5', ha raccontato la propria verità dopo la difesa di Enrico Contarin ed Ivana Icardi a favore di Kikò Nalli, convinto di non essere stato tradito dalla fidanzata Ambra Lombardo.prosegui la letturaGaetano Arena: "Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2019 18:34.

Kikò Nalli furioso dalla D’Urso il bacio tra Ambra e Gaetano è una trappola : Kikò Nalli ospite a “Domenica Live” è molto arrabbiato dopo la pubblicazione di alcuni scatti su ‘Diva e Donna’ (con tanto di bacio) tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo e ha voluto ribattere a tutte le supposizioni degli ultimi giorni: “Io l’ultima volta che sono stato qua. Con il mio manager siamo andati a prendere Ambra a casa. Mi è arrivata una telefonata, sul mio numero privato, da Fiumara dicendogli: ‘Chi ti ha ...

Kikò Nalli difende Ambra : Il flirt con Gaetano una trappola. Contarin e la Icardi confermano : La partecipazione di Kikò Nalli alla puntata del 17 novembre scorso di Domenica Live è stata piuttosto turbolenta: l’hairstylist, ospite di Barbara d’Urso, è apparso particolarmente furioso per il gossip su un presunto flirt tra la sua compagna, Ambra Lombardo, e l’ex amico e coinquilino Gaetano Arena. Già ospite dei salotti pomeridiani di Canale 5, Kikò ha continuato a difendere a spada tratta la fidanzata ribadendo che quanto accaduto è frutto ...

Kikò Nalli : "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) : Kikò Nalli è molto arrabbiato dopo la pubblicazione di alcuni scatti su 'Diva e Donna' (con tanto di bacio) tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex gieffino, ospite, oggi, 17 novembre 2019, di 'Domenica Live' ha voluto ribattere a tutte le supposizioni degli ultimi giorni:prosegui la letturaKikò Nalli: "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 novembre 2019 18:18.

Grande Fratello - Kiko Nalli - Ambra e Gaetano. Il video delle corna? Domenica Live - bomba D'Urso : Adesso la verità potrebbe venire a galla. Una volta per tutte. A Domenica Live la d’Urso mostrerà un video choc dell’incontro tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena (ex gieffini). Il gossip è diventato rovente da quando sono state pubblicate da un noto settimanale alcune foto c

Kikò - Ambra - Gaetano e d’Urso : i segreti della storia - parla Manila Gorio : Manila Gorio in esclusiva a GossipeTv racconta i retroscena del triangolo Gaetano, Ambra, Kikò e fa spuntare il nome di Ivana Icardi: “La rissa Fiumara-Arena è finta”, l’atteggiamento della d’Urso e gli audio inediti. Ecco come si costruisce un gossip In questi giorni sta tenendo banco la vicenda ‘triangolare’ che vede protagonisti Ambra Lombardo, Kikò […] L'articolo Kikò, Ambra, Gaetano e d’Urso: ...

Gaetano Arena - ex GF - scrive a proposito di Ambra : 'Per me l'amicizia è sacra' : Continua a tenere banco la vicenda del presunto bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex professoressa siciliana ha ammesso che il bacio non è stato altro che un saluto tra due amici. Kikò Nalli invece, ha sostenuto che lo scatto pubblicato su Diva e Donna sia stata un'immagine estrapolata da un video. Nella giornata di ieri, la Lombardo ha ricevuto delle pesanti accuse da parte dell'ex fidanzata di Gaetano Arena. Durante lo sfogo, Giulia ...

“Adesso parlo io”. Gaetano contro Ambra - lo strano retroscena sull’incontro con la ‘prof’. L’ex gieffino è furioso : Continua a tenere banco il presunto flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. Stiamo parlando di Gaetano Arena e Ambra Lombardo, attuale fidanzata di Kiko Nalli, ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 14 novembre, a buttare benzina sul fuoco ci ha pensato Giulia Napolitano, ex fidanzata di Gaetano Arena. La giovane ha raccontato risolvi davvero succosi ...