Una commissione di esperti sta scrivendo le linee guida per modificare il dna umano

La Commissione europea ha aperto Una procedura di infrazione contro il Regno Unito - che non ha indicato un candidato commissario : La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il Regno Unito, per la mancata indicazione di un proprio candidato per il posto di commissario europeo: «In qualità di custode dei trattati» si legge nella nota ufficiale «la Commissione

Il M5s ha proposto Una commissione sui fondi dei partiti : "Una commissione sui fondi di tutti i partiti". È la nuova proposta del Movimento 5 stelle che mette nel mirino ancora una volta la Lega. "Ben venga il disegno di legge d'istituzione di una commissione d'inchiesta su Moscopoli ma facciamo anche di piu', guardiamo a tutti i fondi di tutti i partiti", si legge nel Blog delle Stelle. Intanto nel giro di dieci giorni l'ufficio di presidenza della commissione Esteri della Camera darà il via ...

Commissione Segre - Porro : 'Una ca...a pazzesca - senatrice usata come santino' : Nicola Porro, nella sua quotidiana rubrica Zuppa di Porro, ha espresso il suo punto di vista su quella che è la situazione legata agli insulti razziali ricevuti dalla senatrice a vita Liliana Segre. Quest'ultima, donna di origine ebraica e sopravvissuta allo sterminio nazista, ha avuto assegnata una scorta a tutela della sua persona. Il giornalista, pur riconoscendo l'importanza della figura della senatrice, ha manifestato un certo scetticismo ...

Fake - Del Debbio : “Commissione Segre? Quando Una persona che è stata ad Auschwitz fa Una mozione - io la voto”. Stasera su Nove : Nella nuova puntata di Fake – La Fabbrica delle Notizie, condotto dalla giornalista Valentina Petrini sul Nove tutti i mercoledì alle 23:30, si discute insieme agli ospiti Peter Gomez e Paolo Del Debbio della vicenda che ha avuto protagonista Liliana Segre, promotrice della Commissione contro l’odio in rete, approvata in Senato nonostante l’astensione dei senatori del Centrodestra. “Mio papà – racconta il conduttore di Diritto e ...

Commissione Segre - segretario Lega Lecce : “Usano Una nonnetta per internare Salvini in un solitario campo di concentramento” : “Una nonnetta” usata come “avanguardia e maschera” per scopi politici. È la definizione che il Segretario della Lega di Lecce, Riccardo Rodelli, ha dato della senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah, Liliana Segre, in un comunicato in cui si schiera contro la Commissione istituita da Palazzo Madama per limitare le espressioni di odio razziale, intolleranza, antisemitismo sui social e sul web bollandola come “una ...

Ma quale razzismo : serve Una commissione straordinaria sulla povertà : Cristiano Puglisi ?Url redirect: http://blog.ilgiornale.it/puglisi/2019/11/04/ma-quale-razzismo-serve-una-Commissione-straordinaria-sulla-poverta/Altro che sul razzismo:serve una Commissionestraordinaria su povertà

Calcio - Una mamma ha insultato mio figlio perché nero. Sicuri che la Commissione Segre non serva? : Sabato pomeriggio, partita di Calcio categoria 2009, un campetto qualunque di una cittadina di provincia. In campo c’è mio figlio, dieci anni fra una settimana. Si ferma un attimo per riprendere fiato. E sente quello che non avrebbe mai dovuto sentire. Che io mai avrei voluto potesse ascoltare. Una voce che da bordo campo grida il più trito e bieco insulto razzista. “Negro di …”. Si volta, per vedere chi è stato: scorge un gruppetto di genitori ...

L’Italia chiede alla Libia Una commissione congiunta per negoziare modifiche all'accordo con Tripoli : L’obiettivo del governo italiano: migliorare il memorandum con la Libia sul piano dei diritti umani, ma comunque mantenerlo

Giorgia Meloni sulla commissione Segre : "La sinistra tenta invano di ideare Una censura politica" : Liliana Segre fa ancora discutere. La proposta della sopravvissuta ad Auschwitz dell'istituzione di una commissione contro l'odio e la discriminazione razziale non ha trovato il sostegno di Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. In tanti hanno giudicato la scelta dei tre partiti, ma ora a spi

L’Italia chiede a Tripoli Una commissione per modificare gli accordi sui migranti : Le richieste verteranno sul rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza dei migranti irregolari. Quartapelle (Pd): «Stracciare il Memorandum vuole dire restare a guardare da lontano le atrocità commesse in Libia»

Razzismo - sì del Senato alla commissione Segre : polemiche per la mancata Unanimità : Palazzo Madama ha approvato la mozione della senatrice a vita con 151 sì. Avrà l’incarico di combattere l’antisemitismo e l’odio razziale diffusi nel Paese

(Adnkronos) - La commissione avrà il compito di conoscere le modalità con cui vengono scelte le famiglie affidatarie, quanti sono i contributi economici messi a disposizione dal Comune per il servizio di affido, quanti sono gli esiti positivi di rientro di affido del minore alla famiglia di origine

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in consiglio comunale Una commissione per evitare fatti Bibbiano' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - L'istituzione di una commissione straordinaria al consiglio comunale per evitare che anche "a Palermo si ripetano i fatti di Bibbiano". Ad avanzare la richiesta sono Lega, Forza Italia e FdI che in una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Totò Orlan