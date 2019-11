Primo ciak per Calenda e Azione

Primo ciak per il film La Concessione del Telefono - dopo Montalbano un altro romanzo di Camilleri arriva in TV : Sono appena iniziate le riprese del film La Concessione del Telefono , ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri . A darne notizia è Ragusanews.com. dopo La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia, entrambi prodotti da Palomar per Rai1, torna la Vigata storica raccontata dal celebre scrittore di Porto Empedocle. E proprio Palomar di Carlo degli Esposti, produrrà il nuovo film , anch'esso destinato alla rete ammiraglia della Rai, che ...

Più vicino il Primo ciak di Suburra 3 - a Roma si cercano comparse per le riprese : Non ci sono piani a breve termine per il rilascio di Suburra 3, ma dopo mesi di stasi qualcosa si muove: il primo ciak della terza stagione sembra essere ormai vicino, visto che a Roma si cercano comparse per le riprese dei nuovi episodi della saga sulla criminalità Romana. La serie con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini, Francesco Acquaroli e Filippo Nigro tornerà su Netflix con la terza stagione, che però non ha ancora una ...