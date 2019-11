In Israele si va verso la terza elezione in un anno

Anche Gantz rinuncia - Israele verso le terze elezioni in un anno : Il generale getta la spugna. La “battaglia del Governo” è persa. Aveva tempo fino a mezzanotte, ma “Cenerentola-Gantz” non ha atteso la fatidica ora per annunciare di non essere riuscito a mettere assieme i 61 voti necessari per dare vita al nuovo Governo. Il leader di Kahol Lavan (Blu Bianco) ha restituito il mandato da premier incaricato al Capo dello Stato Reuven Rivlin. Ora i 120 parlamentari della Knesset ...