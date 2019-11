Cancellate vie con nomi scienziati fascisti | Raggi scopre nuove targhe

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – Via Arturo Donaggio, Largo Donaggio e Via Zavattari non ci saranno piu’. Idei trefirmatari del ‘Manifesto della Razza’ sono stati rimossi dalle strade romane che li ricordavano per essere sostituiti, rispettivamente, da Via Mario Carrara, Largo Nella Mortara (fisica) e Via Enrica Calabresi (zoologa). Treche, invece, scelsero di non firmare il Manifesto del 1938 e per questo furono perseguitati dal regime. Lesono state scoperte questa mattina dalla sindaca di Roma, Virginia, all’evento conclusivo del processo partecipativo che ha permesso ai residenti e agli studenti delle scuole del IX e XIV Municipio (dove si trovano le tre strade) di scegliere la nuova denazione. Mario Carrara, medico, fu uno dei 12 docenti universitari italiani che rifiutarono il Giuramento di fedelta’ al Fascismo; Nella ...