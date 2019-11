Batteri | ce ne sono di più nel nostro appartamento che nella giungla

Per Google i problema di Batteria di Nexus 6P sono stati risolti - ma non è vero : Google ha contrassegnato come risolto il problema alla batteria di Nexus 6P che causava spegnimenti improvvisi, ma le cose non stanno affatto così. L'articolo Per Google i problema di batteria di Nexus 6P sono stati risolti, ma non è vero proviene da TuttoAndroid.

Sonos Move - lo smart speaker di alta qualità che funziona a Batteria : Stando ad un sondaggio elaborato da Sonos e Doxa, ascoltare la musica ci fa sentire più rilassati e riesce a motivarci durante l'attività fisica. Un toccasana che influenza le emozioni e sprigiona endorfine nel cervello di chi la ascolta: per questo tre persone su quattro hanno dichiarano di sentirsi bene quando sentono una canzone; addirittura, chi ascolta musica 3 o più ore al giorno la ritiene più essenziale del ...

Infezioni ospedaliere : i letti in rame antiBatterico possono ridurre il rischio di trasmissione di Batteri : Secondo una ricerca pubblicata su “Applied and Environmental Microbiology”, nei letti in rame nelle unità di terapia intensiva sono presenti in media il 95% in meno di batteri rispetto ai letti convenzionali, e mantengono questi livelli durante la permanenza dei pazienti in ospedale. Il risultato dello studio potrebbe essere utile per contrastare la diffusione delle Infezioni ospedaliere. “Le Infezioni prese in ospedale ...

Salute : i seggioloni dei bimbi sono un ricettacolo di Batteri : seggioloni nei ristoranti ricettacolo di batteri. A metterlo in luce un’inchiesta della Bbc news che ha fatto analizzare una serie di campioni ottenuti dalle sedute per bambini di alcune catene di ristoranti inglesi. Risultato: un sorprendente livello sporcizia, trattandosi di microrganismi che potrebbero essere asportati con una banale passata di spugna e detersivo. Come dire: vengono puliti molto di più i tavoli dei ‘grandi’. ...