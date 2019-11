Sudorazione notturna | tosse secca e respiro corto | attenzione alla “polmonite da piumino”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un gruppo di medici dell’Aberdeen Royal Infirmary, in Scozia, ha segnalato per la prima volta un caso di “polmonite da piumino“, un’infiammazione polmonare causata dall’inalazione di residui derivanti dalle piume che imbottiscono coperte e cuscini. I medici ritengono che tale forma di polmonite da ipersensibilità dipenda da una risposta immunitaria. I sintomi includono. “Agli operatori sanitari viene generalmente insegnato a chiedere ai pazienti con sintomi respiratori se hanno animali domestici a casa, come gli uccelli. Ma secondo la nostra esperienza, di solito non si estende all’esposizione alle piume di piumoni e cuscini“, spiegano gli autori dello studio. “E’ un’omissione importante poiché l’uso della biancheria da letto non sintetica è comune“. I ...