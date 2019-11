Sondaggi Ixè | in Emilia-Romagna PD primo partito | ma è testa a testa

Sondaggio Ixè per Cartabianca - Matteo Salvini : "Se succede come in Umbria siamo a cavallo" : I sondaggi rispecchiano sì le intenzioni di voto degli italiani, ma fino a un certo punto. Matteo Salvini, infatti, dopo aver visto i numeri dell'Istituto Ixè per Cartabianca, ha ricordato quanto accaduto in Umbria. "Avete seguito Cartabianca? Grande Lucia! - esulta sul suo profilo Twitter -. E se i

Sondaggi elettorali Ixè : crolla il M5S - la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Ixè: crolla il M5S, la Lega continua a crescere Ieri il premier Conte ha incontrato i parlamentari pugliesi del M5S sulla questione dell’ex Ilva. I rappresentanti pentastellati hanno riferito al capo del governo di essere contrari alla possibile reintroduzione dello scudo penale. Conte ha quindi chiesto a tutti i ministri di presentare dei progetti per far ripartire Taranto. La domanda che si pongono tutti è però la ...

Sondaggi elettorali Ixè : commissione Segre - l’opinione degli italiani : commissione Segre, antisemitismo e manovra fiscale. Sono questi i temi indagati dagli ultimi Sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Ixè per Cartabianca e andati in onda martedì 5 novembre. In questi giorni, dopo la notizia dei tanti messaggi di odio sui social ricevuti dalla senatrice a vita Liliana Segre, si è parlato molto di antisemitismo. Seondo la maggioranza degli italiani, l’antisemitismo sta tornando nel nostro ...

Sondaggio Ixè per Cartabianca : Matteo Renzi sprofonda sotto il 4% - male anche Pd e M5s : Torna il Sondaggio Ixè per Cartabianca, la trasmissione politica di Rai3. Come era ampiamente prevedibile, l'effetto Umbria si inizia già ad avvertire anche nelle intenzioni di voto degli italiani. I quali, per il momento, non sembrano riporre particolare fiducia in Matteo Renzi, il grande assente d

Sondaggio Ixè - crolla la fiducia per Pd e M5s : per il 53 per cento degli italiani l'alleanza si è già esaurita : È l'inizio della fine. Dopo la sconfitta in Umbria, all'interno della coalizione Pd e Cinque Stelle si è aperta una voragine che nemmeno il pacato Giuseppe Conte riesce a evitare. Le parole di Luigi Di Maio sul "fallimento del test-Regionali" sono state fatali e gli italiani non se le sono di certo

Sondaggi Ixè : “Cala la fiducia in Conte - aumenta quella in Salvini e nella Meloni. Dopo il voto in Umbria crescono Lega e Fdi” : Cala la fiducia nel premier Giuseppe Conte (dal 43 al 41%); cresce quella in Matteo Salvini (dal 34 al 36%) e in Giorgia Meloni (dal 31 al 32%). Dopo le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In ...

Sondaggi elettorali Ixè : Fratelli d’Italia sfiora il 10% - M5S dietro al Pd : Sondaggi elettorali Ixè: Fratelli d’Italia sfiora il 10%, M5S dietro al Pd Il voto in Umbria fa avanzare la Lega che però rimane ancora sotto i valori ottenuti alle ultime europee. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca realizzati tra il 28 e il 29 ottobre. L’istituto sonda il Carroccio in crescita dello 0,4 al 30,9%. Meglio fa Fratelli d’Italia che si avvicina alla doppia cifra passando dall’8,7 di una ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali Ixè - picchiata a sinistra - scendono Pd e Italia Viva - lieve calo della Lega - salgono FDI e M5s : Al programma Carta Bianca su Rai 3 sono stati presentati le nuove intenzioni di voto di Ixè. I sondaggi danno il centrodestra in forte vantaggio sul centrosinistra e un M5s, dopo lungo tempo, in lieve crescita. I sondaggi resi noti Ixè hanno evidenziato come i continui litigi tra Pd e Italia Viva stanno nuocendo a entrambi. Il PD è in caduta libera e allo stato attuale è il terzo partito d’Italia al 19,8%, Italia Viva, invece, ...

Sondaggi - Ixè : “Italia Viva al 3 - 5%”. Renzi ha perso lo 0 - 5% nella settimana della Leopolda : La Lega resta il primo partito, seguita a una decina di punti di distacco da M5s e Pd. Si amplia il seppur esiguo vantaggio di Fratelli d’Italia su Forza Italia, mentre Italia Viva perde mezzo punto nella settimana della Leopolda. Sono i risultati dell’ultimo Sondaggio realizzato da Ixè per Carta Bianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Raitre. Nelle intenzioni di voto degli italiani il Carroccio ...

Sondaggio Ixè per Cartabianca - centrosinistra ko : Matteo Renzi e Pd - un sorpasso per due : Questo centrosinistra, in tutte le sue accezioni, non convince gli elettori che questa settimana gli infliggono una bella batosta. Secondo il Sondaggio dell'Istituto Ixè, illustrato in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, infatti, Pd e Italia Viva di Matteo Renzi perdono una bella

Sondaggi elettorali Ixè : quota 100 deve essere confermata : Sondaggi elettorali Ixè: quota 100 deve essere confermata Gli ultimi Sondaggi elettorali di Ixè per Cartabianca andati in onda il 22 ottobre vedono una Lega in calo dello 0,2 al 30,5% e un Movimento 5 Stelle in rialzo di un punto al 20,8%. Dati che vanno in contro tendenza rispetto a due rilevazioni di inizio settimana realizzate da Swg e Tecnè. Le differenze non finiscono qui: Ixè sonda Italia Viva in calo di mezzo punto al 3,5%. In questo ...

Sondaggi elettorali Ixè : manovra economica promossa da un terzo degli italiani : Sondaggi elettorali Ixè: manovra economica promossa da un terzo degli italiani La manovra economica, su cui è stato trovato martedì sera un accordo “salvo intese” dopo un consiglio dei ministri durato ben sei ore, viene giudicata positivamente dal 32% degli italiani e negativamente dal 50%. Sono questi i dati raccolti dagli ultimi Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 15 ottobre. Nonostante la bocciatura ...

Sondaggio Ixè - la manovra economica non piace agli italiani : il 50 per cento si dichiara contrario : La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il Sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per g

Manovra : Sondaggio Ixè - ‘va bene per 32% - su carcere evasori ok da 70%’ : Roma, 5 ott. (Adnkronos) – La Manovra economica in discussione in queste riscuote un gradimento piuttosto moderato: si esprime positivamente il 32% degli italiani, mentre nella metà dei casi il giudizio è critico. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per Cartabianca. Mentre sull’inasprimento delle pene per gli evasori, anche di media entità, l’opinione pubblica si ricompatta, esprimendosi nel 70% dei casi a favore di tali ...