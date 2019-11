Pinocchio Reloaded | Lucignolo fa la cubista | il Gatto e la Volpe sono influencer e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019)è una ragazza: fa laed è la regina delle notti in discoteca. Geppetto è un eterno adolescente: la sua moto viene prima di tutto. Ile laduee Mangiafuoco è una drag queen. E? In questa combriccola sembra essere l’unico a rifiutare le maschere sociali e a cercare l’autenticità. Ci riuscirà grazie all’amore. Dai creatori di Peter Pan – Il Musical, nasce– Musical di un burattino senza fili basato sul concept-album di Edoardo Bennato. Ma arricchito di nuove sfumature contemporanee, dal rock alla house fino al rap. Sarà in prima assoluta al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 22 novembre, dopo la data del 16 a Bergamo, per una torunée che terminerà a marzo e toccherà diverse piazze italiane. La regia, di Maurizio Colombi, è una rivisitazione surreale, in stile steampunk fantasy, del racconto di ...

