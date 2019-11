Mbappè Juventus | sogno possibile | cifre e dettagli dell’affare del secolo

Calciomercato Juventus - Tuttosport : per Mbappè servirebbero 380 milioni : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Kylian Mbappé. Sarebbe infatti l'asso francese il principale sogno di mercato della dirigenza bianconera. Dopo i colpi Cristiano Ronaldo e De Ligt, a Torino potrebbe arrivare un altro top player di livello mondiale, già campione del mondo a soli vent'anni con la maglia della Nazionale francese. Il patron Andrea Agnelli ha annunciato un aumento di capitale di circa 300 milioni ...

Mbappé potrebbe lasciare il PSG nel 2020 : possibili destinazioni Juventus - Barca o Real : La Juventus si appresta ad affrontare la pausa per le nazionali con il primo posto confermato sia nel girone di Champions League che in Serie A, grazie alla vittoria sofferta ed importante contro il Milan. Gran parte della rosa bianconera sarà impegnata con le rispettive nazionali, a livello europeo ci saranno le ultime due partite del girone di qualificazione per l'Europeo 2020. Oltre al calcio giocato, in questi giorni si sta assistendo a ...

Calciomercato Juventus - Adidas potrebbe essere decisivo per l'arrivo di Mbappé a Torino : L'assemblea degli azionisti della Juventus svoltasi a fine ottobre ha confermato come le ambizioni sportive e commerciali dei bianconeri siano davvero importanti: l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ufficializzato dal presidente della Juventus Agnelli evidenzia come la società voglia non solo implementare le infrastrutture ma anche sviluppare a livello commerciale il brand e questo passa dall'acquisto di grandi giocatori. Il presidente, ...

