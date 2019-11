Incinta | arriva in gravi condizioni all' ospedale di Bologna e muore

Dramma a Bologna - 24enne Incinta arriva in condizioni gravi in ospedale e muore poco dopo : In corso indagini a Bologna sulla morte di una giovane donna moldava di ventiquattro anni, incinta, arrivata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore e deceduta poco dopo. È stata un'ambulanza del 118 a portarla in ospedale, già quasi in arresto cardio-circolatorio. Avrebbe subito una interruzione di gravidanza.Continua a leggere

Arriva Conneggs per le donne che non riescono a restare Incinta : Il figlio, tanto desiderato, non Arriva. Ma, quando ci si confronta con i parenti o con gli amici che non hanno vissuto questo tipo di difficoltà, spesso il problema viene liquidato in fretta, banalizzato. All’angoscia dell’infertilità, allora, si aggiunge la sofferenza di non essere compresi, di sentirsi soli ad affrontare un percorso difficile. Per questo motivo è nato Conneggs, il primo social network sulla fertilità e la procreazione ...

A cento anni Incinta - arriva la lettera dall’ospedale per farle tanti auguri : Una donna di 100 anni è rimasta allibita quando ha letto la lettere che le arrivata dall’ospedale di Bognor Regis una piccola cittadina inglese. La donna si chiama Doris Ayling e come è stato riportato dal Sun, ha ricevuto dalla dirigenza dell’ospedale una lettera nella quale si congratulavano per la sua gravidanza. Sulla lettera inviata dall’ospedale c’è la data di nascita corretta della anziana donna e anche l’invito a presentarsi ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli Incinta? Arriva lo spiffero - i dettagli : Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Lo spiffero e i dettagli. Poi l’influencer parla della grave infezione avuta alle tube: “Mi ripetevano che avrei avuto problemi nelle prossime gravidanze” Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno presto genitori? Nelle ultime ore circola la voce che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, sia rimasta […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli ...

Incinta - per la terza volta! Bar Refaeli tra le più ammirate - lo aveva promesso : arrivare a 4 figli (e ci sta riuscendo) : Il suo sogno è diventare madre di quattro figli e se continua così, il gioco è praticamente fatto. Un altro bebè in arrivo per la top model israeliana Bar Refaeli. Nota per una vecchia liason con Leonardo DiCaprio ma oggi felicemente sposata con l’imprenditore Adi Ezra, nelle scorse ore ha annunciato di essere Incinta per la terza volta. Lo ha dichiarato in un video in cui appare insieme al conduttore televisivo Assi Azar. L’indossatrice è già ...