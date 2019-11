Essere o sembrare? That is the question

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Che cos’hanno in comune un rapper cresciuto alla periferia di Milano e una star di Hollywood ormai quasi ottantenne lo racconta una fotografia. La scorsa settimana se ne è andato Terry O’Neill, l’autore del ritratto che meglio racconta come il successo possa far sentire insensati e addirittura depressi. È quella foto meravigliosa scattata all’attrice Faye Dunaway il giorno dopo la sua vittoria dell’Oscar per il film Quinto potere, nel 1976. Faye Dunaway è in un albergo di Hollywood, accasciata sulla sedia della colazione, a bordo piscina, avvolta in una vestaglia di seta. I quotidiani che scrivono del suo premio sono buttati a terra tutto intorno a lei, bellissima ma stanca e triste. Sul tavolino della colazione sono appoggiati un accendino, il tabacco e la statuetta dorata dell’Oscar. Terry O’Neill, che è stato anche l’autore del famoso scatto dei Beatles ad Abbey Road e di moltissimi ...

