Trenta e la casa della discordia ' Mio marito rinuncia | andremo via'

Trenta lascerà la casa della Difesa : “Mio marito ha presentato istanza di rinuncia. Forse da ministro ho dato fastidio a qualcuno” : Elisabetta Trenta lascerà la casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuta’ come appartamento “di servizio” quando era nel governo. “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”, dice l’ex ministra a 24 Mattino su Radio 24. “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e ...

I Trenta fanno i bagagli : "Lasceremo la casa - anche se era tutto in regola" : “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”. Così a 24 Mattino su Radio 24 l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo le polemiche sulla permanenza della famiglia nella casa che le era stata assegnata quando era stata nominata alla guida della Difesa.“Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci ...

Trenta e l’iter-lampo per tenere la casa da ministra : 48 ore per assegnarla al marito : Da un mese indagine della procura ordinaria, su denuncia dello Stato Maggiore, su tutti i militari che rimangono negli appartamenti della Difesa senza avere i requisiti

Trenta e la Difesa della casa : Come Gianni e Pinotto, come Diabolik e Eva Kant, come il telefono in duplex, prima di affondare al largo del Papeete il vecchio governo funzionava alla perfezione, bisogna riconoscerlo. La marxiana divisione del lavoro, se mai avessero lavorato: uno si occupava della Difesa della Razza, l’altra dell

Trenta : «La casa grande mi serve - via dal Pigneto per lo spaccio». Procura militare apre indagine : Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa, parla delle polemiche per il suo appartamento nel cuore di Roma, in un palazzo nel quartiere San Giovanni: «Sono molto arrabbiata. Questa...

